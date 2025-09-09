運動部掛牌成立 賴總統支持基層運動歷程曝光

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

運動部正式揭牌成立，對於資深運動迷的賴清德總統來說，不只是政見的履踐，更是以具體行動支持台灣體育發展。賴清德是正港「資深運動迷」早已不是秘密。回顧2020年8月，時任副總統賴清德客串擔任中華職棒的客座球評，當天中信兄弟與統一獅賽事，一路鏖戰到延長賽12局，形成跨日大戰，沒想到賴清德也就一路講評6小時，中間毫無間斷。

當時賴清德在轉播的過程中分享，自己過去就常自掏腰包買票進場看球，對球員表現、各項紀錄都如數家珍。該場比賽後，許多球迷紛紛稱讚，賴清德是真的懂棒球，對各種專業術語朗朗上口，還能分析戰術佈局，讓人直呼「超專業」。

去年巴黎奧運，當時已是總統的賴清德，也會在公務繁忙之餘撥空關心賽況，心繫我國選手表現。如麟洋配金牌戰當晚，賴清德也與全台觀眾一樣，守在電視機前為麟洋加油，金牌戰結束約台灣時間凌晨一點左右，賴清德隨即與麟洋配遠洋通話，感謝他們為國爭戰。不只是為國征戰選手，台灣旅外好手不論是在日本、美國發展，不論大聯盟、小聯盟，哪位選手近況很好、誰受傷了需休息多久，賴清德也都相當關心，其心繫我國選手的心情不言可喻。

不只職業球賽，賴清德也相當支持基層全民運動。時任副總統時期，每一屆的原棒協關懷盃少棒開幕式，賴清德都沒有缺席，曾擔任兩任理事長、近日引退的大師兄林智勝也透露，剛接任理事長時致力於募款，當時還是副總統的賴清德幫忙很多，協助引薦中油、台電等單位，足見賴總統對基層運動的支持。

事實上，除了棒球，賴總統高中、大學時曾經是「籃球隊前鋒」，對於籃球的專精是可以當裁判的程度，過去接受訪問時也曾害羞表示「投籃還算可以」。今運動部正式揭牌成立，對身為總統的賴清德來說是落實選舉政見，對身為棒球迷的他來說，也是以具體行動展現對運動的熱愛及力挺。

