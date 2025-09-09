快訊

影／疾管署長交接 衛福部長肯定羅一鈞對傳染病防治豐厚經驗

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
疾管署新卸任署長交接典禮上午舉行，在衛福部長石崇良（中）的監交下，卸任署長莊人祥（左）將印信交付給新任部長羅一鈞（右），完成交接儀式。記者陳正興／攝影
疾管署新卸任署長交接典禮上午舉行，在衛福部石崇良的監交下，卸任署長莊人祥將印信交付給新任署長羅一鈞，完成交接儀式。

衛福部長石崇良在致詞時表示，除感謝衛福部次長莊人祥自112年就任疾管署署長以來，督導疾管署推動多項前瞻且具體的防疫政策，包括興建國家級防疫中心、啟動國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫、強化流感與COVID-19疫苗接種策略等多項作為，展現防疫工作的高度整合與全面性。也提及新任署長羅一鈞在新冠疫情期間，擔任指揮中心醫療應變組副組長職務，積極推動各項醫療應變措施，並於記者會負責說明重要防疫議題及澄清不實訊息，化解社會疑慮並安定民心，對大眾溝通與傳染病防治均有豐厚經驗。期許在羅一鈞領導下，疾病管制署除落實並精進防疫工作外，更可與大眾及媒體建立強大的溝通與信賴關係。

新任疾管署長羅一鈞致詞。記者陳正興／攝影
衛福部長石崇良致詞。記者陳正興／攝影
疾管署新卸任署長交接典禮上午舉行，卸任部長莊人祥（左）趕赴新任務。記者陳正興／攝影
疾管署新卸任署長交接典禮上午舉行，疾管署前署長郭旭崧（左起）、衛福部長石崇良、新任署長羅一鈞、防疫專家張上淳等人出席。記者陳正興／攝影
