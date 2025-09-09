快訊

光電工程釀墾丁南灣生態危機 蘇清泉：國在山河破 堅決反對

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
核三廠。(本報系資料照)
墾丁南灣海域面臨嚴重的生態危機，當地海水變混濁，也有大量泥沙覆蓋珊瑚，墾管處證實此問題與核三光電廠建設及林保署造林整治工程有關。國民黨立委蘇清泉今日砲轟光電業者是「詐騙集團」，他表示，「我們堅決反對，為了下一代，為了山河」，否則是「國在山河破」。

針對墾丁南灣海域近期海水混濁，被質疑與核三廠光電工程有關，蘇清泉說，核三的土地面積500多公頃，這是當初十大建設，蔣經國任行政院長時框的，核三的一號機、二號機才占了100公頃，還有400公頃，本可以規畫6個機組，如果延役20年，如SMR等新的核能反應爐也可以同時蓋，並不衝突。現在這些「光電詐騙集團」在打那些空地的主意，滯洪池等等他們也在蓋，反應爐下的斜坡到出水口也在大興土木。

蘇清泉表示，前一陣子颱風「楊柳」、豪雨等沖刷，整個出海口都是黃泥土，潛水協會的人下去看，發現珊瑚上都覆蓋黃泥土，比白化症還嚴重，珊瑚可能會死掉，本來能見度是1.8公尺，現在20公尺都看不到。他跟核三廠的廠長三天前碰面，他質疑，對方當初在委員會報告是，3、40公頃的滯洪池那邊要蓋光電板，也是沒有衝突，怎麼跑到斜坡那邊去蓋？

蘇清泉指出，要查核三廠裡的光電是外面的廠商蓋的，還是台電自己蓋的，他認為可能是委外。這些光電、風車全部是世紀大騙局，「我們堅決反對，為了下一代，為了山河」，否則是「國在山河破」。

