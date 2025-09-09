履踐競選政見 賴清德昔提八大體育政見、運動部今揭牌成立

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

回顧賴總統選舉時提出八大體育政見，包括成立運動部、推展全民運動、推動黃金計劃3.0、推動優秀選手輔導方案2.0、推動競技運動全民化與運動產業多元發展、打造台灣品牌國際賽事、體育預算突破新台幣200億元，要用體育運動壯大台灣。今天運動部正式揭牌成立，明年度預算編列達248億元，具體落實政見。未來，運動部「一部一署三中心」，將是推動國家運動政策，轉型與升級的關鍵引擎、動力火車。

事實上，賴總統相當重視「全民運動」，認為每人一生中至少要有一項運動，最簡單的散步都行，可以從學校開始養成，或是社區建立好的運動環境等。在培養競技人才方面，賴清德曾說，投資體育就是投資國力，因此，2018年的雅加達亞運，時任行政院長的賴清德，就為左訓中心改善工程找齊經費；當時有選手反映教練「只能坐經濟艙」，因此他也決定包機。無論在哪個崗位，都能看見賴清德推動體育發展的不遺餘力。

賴總統上任後，隨即著力積極推動運動部成立相關籌備工作。今年一月，立法院三讀通過《行政院組織法》修正案，「運動部」正式增設並列入行政院下設15部之一。隨後行政院也對此召開諮詢小組，首場諮詢小組會議選在「國民體育日」9月9日召開，國手郭婞淳、李洋、莊智淵外，包括向玉麟（電競）、林郁婷（拳擊）、黃培閎（排球）、鄭怡靜（桌球）、盧彥勳（網球退役）、莊佳佳（跆拳道退役）都是諮詢委員一員。特別敦聘多位運動選手擔任諮詢小組成員，正是要將「運動部獻給運動員」，讓運動部未來相關施政確實貼近選手需要、國家資源精準挹注體育人才及運動產業、更要大力推廣全民運動，讓運動部成為獻給運動員的禮物，足證賴政府決心。

從首場諮詢會議到今日運動部正式揭牌，前後籌備歷時一年，新任運動部長由奪得兩次奧運金牌的李洋走馬上任，賴總統日前也親曝用人三大思維：「尊重專業」、「重用年輕人」、「運動部獻給運動員」，進用運動人才。對於李洋將成史上最年輕部長，賴總統日前表示，李洋放棄數千萬廣告合約象徵其決心，總統也大讚李洋很用功，表示不會讓李洋孤單，「我相信李洋是可以的」、「沒有三兩三，不敢上梁山」。

運動部今日揭牌，賴清德致詞時也表示，體育不分藍綠、體育可以團結國家，強調行政團隊會鼎力支持李洋部長，同時喊話體育界、全體國人都一起支持李洋部長，讓運動員都可以追逐夢想，讓全民都可以得到健康，也讓國家可以持續在國際上發光發熱。

