運動部揭牌 賴總統：三大任務打造全民健康、競技榮耀與職業發展

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

運動部9日正式掛牌上路，賴總統指出，對於李洋擔任部長，他認為萬事固然起頭難，但是再難都難不過得到奧運金牌，李洋更已提出六項具體計畫，展現推動體育發展的決心。

賴總統表示，他要祝福未來的運動部在李洋的帶領之下，能夠開啟全民運動、競技運動以及職業運動的新紀元、新里程碑。當然，也要利用這個機會再度感謝李洋，願意承擔這個重責大任。

賴總統指出，運動部未來將以「全民運動、競技運動、職業運動」三大任務為主軸，開啟臺灣體育的新紀元。

首先，在全民運動方面，運動部將由全民運動署推廣，目標是讓「每一位國人終身至少擁有一項運動習慣」，提升國民健康，進一步強化國家競爭力，並讓世界看見臺灣。

其次，在競技運動方面，國家運動訓練中心及國家運動科學中心將扮演核心角色，提供運動員專業支持，協助選手追逐夢想、站上國際舞台，為國爭光。

第三，在職業運動方面，運動部將持續推動運動產業化，協助運動員在生涯各階段延續專業熱情，無論是轉進職業聯盟，或投入其他相關工作，打造完整的運動生態鏈，讓運動員終其一生都能在體育領域持續貢獻。

賴總統強調，「體育不分黨派，運動團結國家。」行政團隊與立法院將全力支持運動部，攜手社會各界，讓全民能夠享有健康生活，讓運動員持續發光發熱，並凝聚國人向心力，展現「TEAM TAIWAN」的精神。

運動 體育 國民 李洋 賴清德

