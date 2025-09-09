與法非青年領袖對話 林佳龍：台灣願與非洲攜手共創繁榮未來

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍8日於外交部接見由「法國—非洲基金會」主席梅娜書（Nachouat Meghouar）率領的青年領袖代表團，團員分別來自法國及多個非洲國家，法國駐台代表龍燁（Franck Paris）亦陪同來訪。林佳龍表示，非常高興能與充滿能量的年輕世代交流，聆聽他們對台灣的觀察以及對全球的想像與理想。

林佳龍指出，此次梅娜書主席率團來台，特別參與「SEMICON Taiwan國際半導體展」並擔任講者，分享非洲在新創與科技領域的發展經驗與挑戰，這將有助於深化台非在科技及產業上的交流合作。林佳龍提到，在對談中，青年領袖們就台灣如何提升國際能見度、半導體產業現況、青年培育政策及文化產業發展等議題提出問題，林佳龍逐一回應，並在交流中獲得許多啟發。

林佳龍並分享總統賴清德提出的「價值外交」與「經濟日不落國」願景，外交部以此為基礎推動「總合外交」，並透過「榮邦計畫」八大旗艦項目，全面深化與友邦及理念相近國家在人才、科技及產業等領域的合作，攜手打造互利共榮的未來。

林佳龍強調，台灣不僅是全球半導體供應鏈的關鍵力量，自由與民主更孕育了創新與堅韌的特質。政府高度重視青年培育，賴總統上任後並大力推動「青年百億海外圓夢計畫」，支持台灣青年在國際舞台揮灑青春、實現夢想，同時也鼓勵友邦青年來台接受培訓，將所學貢獻於家鄉發展。

針對中國持續透過灰色地帶行動與軍事威脅對台灣施壓，並在國際場合打壓台灣，林佳龍表示，這對台灣在非洲的拓展確實帶來挑戰。然而，台灣人民始終樂於分享經驗，並期待與非洲國家攜手，透過科技與創新創造更多機會與繁榮未來。

非洲 林佳龍 半導體

