蕭副總統：AI正以光速發展 能幫助均衡台灣
副總統蕭美琴今天出席台灣人工智慧（AI）年會致詞表示，AI正以光的速度發展，能夠照亮社會上每一個角落，也推動全新的文明浪潮，希望AI能幫助均衡台灣，政府要讓AI走入台灣不同的角落，讓科技成為縮小城鄉差距、提升生活品質的重要力量。
蕭副總統說，去年台灣人工智慧年會的主題是「百工百業用AI」，今年主題是「AI競爭力」，呼應台灣產業未來方向，也象徵在國際舞台上、在世界產業當中追求更高地位的決心。
蕭副總統表示，很多年輕人聽到AI都覺得很迷惘。對她來說，AI是不斷學習、永無止盡的路程，她聽到AI時很振奮，帶來更多機會、更多工具來理解社會，完成手上任務。
「我相信AI正以光的速度發展，能夠照亮社會上每一個角落，也推動全新的文明浪潮。」蕭副總統強調，AI將是台灣接下來數十年的主要經濟動能，台灣是全球半導體中心，這是非常紮實的能量，來自台灣的人才和韌性，台灣工程師能在地震等各種突發狀況快速排解危機，馬上恢復常態，令國際社會驚艷。
蕭副總統說，AI不只解決問題，也可能帶來新的風險，例如勞動市場的轉型、個人隱私、假訊息擴散、演算法偏差等，都是將面對的挑戰，如果掉以輕心，科技也不是不可能成為失控的野馬，但她相信這不會發生。
她表示，AI不只追求速度，也要追求均衡的概念。換言之，不只台灣科技大廠可以受益，還要讓中小型、微型企業、傳統產業及百工百業，都能共同享有AI帶來的新力量。
蕭副總統說，她希望AI能幫助均衡台灣，在追求進步的同時，也堅持價值，「我們要讓AI走入台灣不同的角落，讓科技成為縮小城鄉差距、提升生活品質的重要力量。」
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言