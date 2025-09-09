蕭副總統：AI正以光速發展 能幫助均衡台灣

快訊

中央社／ 台北9日電

副總統蕭美琴今天出席台灣人工智慧（AI）年會致詞表示，AI正以光的速度發展，能夠照亮社會上每一個角落，也推動全新的文明浪潮，希望AI能幫助均衡台灣，政府要讓AI走入台灣不同的角落，讓科技成為縮小城鄉差距、提升生活品質的重要力量。

蕭副總統說，去年台灣人工智慧年會的主題是「百工百業用AI」，今年主題是「AI競爭力」，呼應台灣產業未來方向，也象徵在國際舞台上、在世界產業當中追求更高地位的決心。

蕭副總統表示，很多年輕人聽到AI都覺得很迷惘。對她來說，AI是不斷學習、永無止盡的路程，她聽到AI時很振奮，帶來更多機會、更多工具來理解社會，完成手上任務。

「我相信AI正以光的速度發展，能夠照亮社會上每一個角落，也推動全新的文明浪潮。」蕭副總統強調，AI將是台灣接下來數十年的主要經濟動能，台灣是全球半導體中心，這是非常紮實的能量，來自台灣的人才和韌性，台灣工程師能在地震等各種突發狀況快速排解危機，馬上恢復常態，令國際社會驚艷。

蕭副總統說，AI不只解決問題，也可能帶來新的風險，例如勞動市場的轉型、個人隱私、假訊息擴散、演算法偏差等，都是將面對的挑戰，如果掉以輕心，科技也不是不可能成為失控的野馬，但她相信這不會發生。

她表示，AI不只追求速度，也要追求均衡的概念。換言之，不只台灣科技大廠可以受益，還要讓中小型、微型企業、傳統產業及百工百業，都能共同享有AI帶來的新力量。

蕭副總統說，她希望AI能幫助均衡台灣，在追求進步的同時，也堅持價值，「我們要讓AI走入台灣不同的角落，讓科技成為縮小城鄉差距、提升生活品質的重要力量。」

蕭美琴 台灣人 蕭副總統

