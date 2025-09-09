運動部成立 卓榮泰身體力行邀全民動起來

快訊

中央社／ 台北9日電

今天是國民體育日，也是運動部掛牌日，行政院長卓榮泰臉書貼出自己徒手鍛鍊、踢足球等多張運動照片，強調他盡可能把握工作空檔運動，呼籲民眾動起來，才能身體健康、精神好。

運動部上午成立，總統賴清德先前提到，深信體育運動是國力的象徵，可以促進身心健康、團結國家，政府一定會全力以赴，用運動壯大台灣，力推體育經費大提升、選手資源大升級、全民運動大推動、運動平權大支持、運動產業大發展5大方向。

卓榮泰今天在臉書貼出多張自己運動時的照片，包含棒式、踢足球以及研究擊劍。他說，為了健康以及有更好的體力推動每一天的工作，都會盡力把握會議與行程之間的小小空檔，將瑜珈墊攤開來，徒手鍛鍊肌力，也盼民眾能多運動，才能身體健康精神好。

運動部首任部長為奧運羽球金牌選手李洋，體育署長鄭世忠、國家運動科學中心執行長黃啟煌為政務次長，體育署副署長洪志昌為常務次長。

運動 體育 足球 卓榮泰

