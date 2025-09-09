運動部成立 卓榮泰身體力行邀全民動起來
今天是國民體育日，也是運動部掛牌日，行政院長卓榮泰在臉書貼出自己徒手鍛鍊、踢足球等多張運動照片，強調他盡可能把握工作空檔運動，呼籲民眾動起來，才能身體健康、精神好。
運動部上午成立，總統賴清德先前提到，深信體育運動是國力的象徵，可以促進身心健康、團結國家，政府一定會全力以赴，用運動壯大台灣，力推體育經費大提升、選手資源大升級、全民運動大推動、運動平權大支持、運動產業大發展5大方向。
卓榮泰今天在臉書貼出多張自己運動時的照片，包含棒式、踢足球以及研究擊劍。他說，為了健康以及有更好的體力推動每一天的工作，都會盡力把握會議與行程之間的小小空檔，將瑜珈墊攤開來，徒手鍛鍊肌力，也盼民眾能多運動，才能身體健康精神好。
運動部首任部長為奧運羽球金牌選手李洋，體育署長鄭世忠、國家運動科學中心執行長黃啟煌為政務次長，體育署副署長洪志昌為常務次長。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言