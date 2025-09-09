柯文哲傳啟動復仇參選高雄市長？ 陳其邁：尊重參選權

快訊

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
柯文哲被資深媒體人周玉蔻拋出預測，可能參選高雄市長，陳其邁今受訪回應，參選是每個人權利，表達尊重，對於個別人選不做評論。記者宋原彰／攝影
民眾黨前主席柯文哲昨日以7千萬元交保獲釋後，資深媒體人周玉蔻拋出預測，指柯文哲可能投入2026年高雄市長選戰，殲滅民進黨地方執政版圖。現任高雄市長陳其邁今受訪回應，參選是每個人權利，表達尊重，對於個別人選不做評論。

周玉蔻在臉書發文說，柯文哲交保後，以柯的仇恨心之高和極端作為習性，很可能投入2026年高雄市長選戰，連帶掀動台南、屏東、嘉義，殲滅民進黨地方執政版圖，「復仇、搞垮民進黨、毀滅賴清德，必定是柯文哲鎖定執行的唯一目標」。陳其邁今回應，猜測（候選人）不是政府工作，參選是每個人權利，表達尊重，對於個別人選不做評論。

周玉蔻指出，2026年底前，柯案百分之百不會定讞，柯文哲參選權安全存在，如果柯文哲一審宣判後依法不得參選，他可以啟用代理人投入戰鬥，或者藍白聯手修法，「總之，不要低估柯文哲的報仇心與行動力。有意問鼎國民黨高雄市長參選人的柯志恩則說，柯應該會好好休息陪家人，心裡一定有氣，但說要投入哪個縣市選舉、毀滅賴清德總統，都是過度超譯。

民進黨高雄市長擬參選人、立委林岱樺表示，高雄是高雄人的高雄，應該凝聚愛與團結，拋棄任何黨派歧見。另一名參選人、立委許智傑表示，「我認為柯主席應該不會來亂，南部地方版圖也不會因一個人來就能改變。」呼籲柯文哲除了靜候司法判決外，也能將民眾黨導回理性務實的道路，不要隨著黨主席黃國昌起舞。

