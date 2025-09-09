賴清德上月赴扁台南住處探視 府：慶幸扁嫂病情穩定下來

前總統陳水扁在臉書表示，感謝賴清德總統上月23日到家裡探視病榻上的扁嫂吳淑珍。總統府發言人郭雅慧今（9日）在陪同賴清德總統出席活動前證實，稱賴總統是在當天回到台南投票時，也順道探視慰問，很慶幸扁嫂病情已順利穩定下來。

吳淑珍上月15日下午在台南住處昏倒，一度失去呼吸心跳，送醫途中恢復生命徵象，住院觀察約4天，出院返家休養後，又傳出疑在家吃東西時又昏倒，幸好隨即恢復清醒，並未送醫。

郭雅慧表示，陳水扁也有表達很謝謝賴總統特意到住家關心，以賴醫師的專業給了建議。

陳水扁說，感恩賴總統探視吳淑珍，並給予滿滿的祝福，賴總統以其醫師的專業，特別鼓勵扁嫂好好養病，還說病好了要邀她到官邸吃飯。

