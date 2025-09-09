聽新聞
0:00 / 0:00
賴清德上月赴扁台南住處探視 府：慶幸扁嫂病情穩定下來
前總統陳水扁在臉書表示，感謝賴清德總統上月23日到家裡探視病榻上的扁嫂吳淑珍。總統府發言人郭雅慧今（9日）在陪同賴清德總統出席活動前證實，稱賴總統是在當天回到台南投票時，也順道探視慰問，很慶幸扁嫂病情已順利穩定下來。
吳淑珍上月15日下午在台南住處昏倒，一度失去呼吸心跳，送醫途中恢復生命徵象，住院觀察約4天，出院返家休養後，又傳出疑在家吃東西時又昏倒，幸好隨即恢復清醒，並未送醫。
郭雅慧表示，陳水扁也有表達很謝謝賴總統特意到住家關心，以賴醫師的專業給了建議。
陳水扁說，感恩賴總統探視吳淑珍，並給予滿滿的祝福，賴總統以其醫師的專業，特別鼓勵扁嫂好好養病，還說病好了要邀她到官邸吃飯。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言