陳水扁曝賴總統823探望吳淑珍 邀病好了到官邸吃飯

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
前總統陳水扁（右）曝賴清德總統（左）823探望吳淑珍，邀請病好了到官邸請吃飯。圖／聯合報系資料照片
前總統陳水扁今天在社群媒體表示，感恩賴清德總統來耘非凡探望扁嫂吳淑珍，如今吳淑珍病情有比較穩定了，他及家人無不感謝賴總統對扁嫂的溫馨關懷。

陳水扁指出，前不久吳淑珍病危，感謝台南消防局及台南新樓醫院合力救回扁嫂一命，更感恩賴總統投完公投票後，到耘非凡探望病榻上的吳淑珍，並給予滿滿的祝福，賴總統以其醫師的專業，特別鼓勵扁嫂好好養病，還說病好了要邀她到官邸請吃飯。

吳淑珍上月15日下午在台南住處昏倒，一度失去呼吸心跳，送醫途中恢復生命徵象，住院觀察約4天，出院返家休養後，又傳出疑在家吃東西時又昏倒，幸好隨即恢復清醒，並未送醫；吳的兒子陳致中當時說，母親身體仍非常虛弱。

陳致中指出，姿勢性低血壓像一顆不定時炸彈，母親出院返家後，血壓還是有可能在短短30秒內驟降，所以要非常、非常注意低血壓狀況，他時時刻刻都擔心。

台南 吳淑珍

