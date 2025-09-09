也打吳伯雄牌 羅智強誓言當月亮 助盧秀燕2028拉下賴清德

宣布參選國民黨主席的立委羅智強今在臉書表示，他昨天拜訪的國民黨前主席吳伯雄，吳伯雄表示有看到他參選黨主席「一個太陽，你當月亮！」的政見。羅智強說，過去20年五次總統大選，國民黨只有一個太陽才能贏，因此他誓言扮演月亮，助台中市長盧秀燕打贏2028選戰，不會讓「搞台獨、搞獨裁」的賴清德繼續連任。

「我有看到，你參選黨主席的政見：一個太陽，你當月亮！」羅智強說，昨天他拜訪吳伯雄前主席，向伯公報告他參選中國國民黨主席的起心動念。伯公聽完後，給了他許多勉勵。

「一個太陽，我當月亮」，羅智強說，這不只是他的參選政見之一，更是他認為中國國民黨能重返執政的唯一勝選方程式。而這個勝選方程式能否運轉，最關鍵的角色，就是國民黨主席！羅智強說，有過最成功經驗的黨主席，就是吳伯雄。

羅智強說，回顧過去20年五次總統大選，國民黨贏兩次（2008、2012），輸三次（2016、2020、2024）。贏的時候，因為只有一個太陽；輸的時候，都是因為太多太陽，彼此相爭，光芒互滅，最後讓民進黨漁翁得利。

羅智強說，2007年，馬英九因特別費案辭去黨主席，吳伯雄臨危受命。他一上任就確立「一個太陽馬英九」的核心戰略，全心全意排除馬英九的參選障礙，凝聚全黨力量，國民黨才重返執政，完成第二次政黨輪替。那一年，吳伯雄成為夜路上的明月，照亮國民黨前行的方向。

羅智強說，但2016、2020、2024，國民黨輸得不是因為沒有人才，而是因為人才太多，太陽太多，內耗內鬥，輸掉整局。因此，他參選黨主席，就是要記取歷史的教訓：「一個太陽則勝，二個太陽則敗！」

羅智強說，他提出「一個太陽，我當月亮」的政見，就是要用主席的高度，排除內部干擾，完成2026地方選舉後，徵召盧秀燕參選總統，然後辭去黨主席，讓盧秀燕以總統參選人的身分兼任黨主席，全力打贏2028年這場決戰！

羅智強說，有人問我：「你怎麼知道2028年，盧秀燕就是最好的總統候選人？」他的答案很清楚：盧秀燕是現在民氣最高的國民黨共主。盧秀燕是不是「最棒」可以見仁見智，但只要黨主席心裡還有這個問號，國民黨就會走向「多太陽」的老路，再次重演2016、2020、2024的悲劇。羅智強當黨主席，絕對不會容許這種事發生！

羅智強說，他不會讓「搞台獨、搞獨裁」的賴清德繼續連任，不會讓民進黨繼續執政！「捨棄小我，丟掉個人得失，以大我存在、大我發展為念。」這是吳伯雄前主席的名言。他會跟隨伯公的腳步，傾盡全力，無私無我，帶領中國國民黨重返執政，讓2028年，成為共同迎來勝利的那一年！

