總統：家有1娃就可聘外籍幫傭 民團批錯誤解方

賴清德總統接受媒體專訪指出，將讓家庭只要有一個小孩就能聘請家庭外籍幫傭，托育團體痛批，這個是錯誤解方，試想父母會放心把小孩丟給外籍幫傭，一對一在家，然後自己白天去上班嗎？且一旦開放，將衝擊國內的托育產業，更不利親子關係。

賴總統接受自由時報專訪，拋出「鬆綁到一個小孩即可申請外籍家庭幫傭，釋出婦女勞動力」。延續前總統蔡英文「零到六歲國家一起養」政策，賴總統說，他要幫年輕家庭照顧老的、照顧小的，他也鼓勵行政院長卓榮泰要能盡速回應社會需求，勇於解決相關民生議題。

針對外籍家庭幫傭，現行規定為家中有三名以上六歲以下子女，或有四名以上十二歲以下子女，且其中兩名為年齡六歲以下，符合這兩個條件其一，就可以申請家庭幫傭。

勞動部表示，協助家庭減輕照顧子女壓力，是行政院及相關部會長期以來一直持續在努力的目標，勞動部日前也推出育嬰留停的彈性化方案，相關外籍幫傭政策方向都在持續研議與評估當中，也會適時聆聽各界意見。

但此政策一拋出，引發婦女團體、家長團體批評。托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶表示，賴總統原本政見方向正確，但這次提出的家家可請外籍幫傭卻是錯誤解方。他表示，目前托育在台灣蓬勃發展，不只是保母服務、甚至也有大量的托嬰中心，此時，若全面引進外籍幫傭，這些工作人員很可能失業。

台灣家長教育聯盟代表廖敏芳表示，開放的話對收入較高家庭的受益較高，但薪資不高的弱勢家庭仍只是看得到吃不到的政策。且對本地托嬰中心、保母市場受到的衝擊不可小覷。對家庭親職來說更容易變成照顧外包，不利親子關係。

另外有家長提到，現在勞動部聘請外籍幫傭是點數制度，就算有小孩點數不到，可能也無法聘請，而且外籍幫傭大多沒有保母證照或者照顧小孩背景，教養方式也有差異，如果在家中照顧小孩時出了事情，誰來負責？

