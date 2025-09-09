聽新聞
政院：「海纜七法」阻中共侵擾 定案後說明

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
日前傳出台海多條電纜斷纜，數發部澄清，國內10條海纜均正常運作。圖為數發部長林宜敬。 圖／行政院提供
日前傳出台海多條電纜斷纜，數發部澄清，國內10條海纜均正常運作。圖為數發部長林宜敬。 圖／行政院提供

台灣海底電纜頻遭破壞，遭指與中共灰色地帶作戰有關，賴清德總統接受自由時報專訪時稱，行政院正研擬提出「海纜七法」，並透過與國際合作等面向，提升海纜防護韌性。

政院人士表示，有關海纜七法推動，政院已進行一定程度的討論，目前還在盤整，定案後將對外說明。

民進黨立委王定宇表示，修法除了給予取締的授權法源，也希望和相關國家建立合作機制，遏止中國利用「權宜輪」進行灰帶侵擾。

海纜為各國通訊命脈，今年一月起，台灣接連發生海底電纜斷裂，包括台灣野柳東北方海域的國際海纜、國內的台馬二、三號海纜全數中斷；日前傳出台海多條電纜斷纜，數發部澄清，國內十條海纜均正常運作，國際十四條中有三條斷裂，但不影響通訊。

針對海纜七法的方向，王定宇指出，這七項修法除了給予我方取締的授權法源，也希望和相關國家在立法、查緝和查扣上建立合作機制，目的是遏止中國平時偽裝成他國權宜輪，或以商用船或民用船形態出現，卻參與執行中國破壞的軍事任務，在周邊灰色地帶實施侵擾。

民進黨立委郭國文也提及，上周台日二加二對談中，日方特別提及海底電纜能納入台日海洋對話框架下，他也提出預防通報、海巡演練與海纜修復等三項合作領域，透過建立資訊共享機制，防範對岸破壞海底下的台日數位生命線。

