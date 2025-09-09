總統說兩岸一定要對話 藍：賴言行不一是最大問題

賴清德總統接受媒體專訪時針對兩岸關係表示，希望中國張開拳頭，還說「手上拿著槌子，你眼中看的都是釘子」。國民黨立院黨團副書記長林沛祥回應，與其等待中國大陸善意，賴總統不如先做到言行一致。

賴總統日前接受自由時報專訪，他說大罷免後要休養生息，展開朝野對話，國民黨也批他不敢為現在產業無薪假和錯誤能源政策道歉，真的是「Lie Cheater」（賴騙子）。

賴總統去年底出訪太平洋友邦期間，與媒體座談時回應中國大陸軍演，他當時表示，舉起拳頭不如張開雙手。賴總統在上述專訪中說，希望跟中國和平相處，只要正視中華民國存在的事實，也正視台灣的民意，他相信很多事情都可以迎刃而解；他還說，兩岸一定要對話，至於有沒有辦法對話，完全在中國一念之間。

林沛祥表示，賴總統一直說希望中國大陸對台灣示善意，但其作為甚至變本加厲，推出「國安十七條」說對方是境外敵對勢力，怎可能達到遞橄欖枝的效果？試想，若台灣這樣對美國，會怎麼樣？賴清德總統的最大問題就是言行不一。

國民黨立委黃健豪表示，中共威脅一直都在，兩岸過去從民間到官方都有互動，現在官方已完全沒有溝通管道，而民間交流從學術、宗教到通婚，都成為民進黨政府的眼中釘；賴總統的種種作為，都應該為這種敵意螺旋負責。

「賴製造仇恨 朝野如何對話？」

賴喊話要推朝野對話，欲參選國民黨主席的前立委鄭麗文昨天表示，賴總統的喊話講的不正是他自己？賴一年多來把在野全當成假想敵，是賴聽不進去，內耗台灣，製造更多的仇恨和撕裂，賴應該下詔罪己。

國民黨立院黨團書記長羅智強批賴是「誠意賴一半」，民進黨敗選的慣例是黨主席下台，身兼黨主席的賴總統卻是與民進黨立院黨團總召柯建銘糾纏，要柯辭職；和解橄欖枝說了多少次？根本是「只聞樓梯響，只見刀下來」。

商品推薦