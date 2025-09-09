聽新聞
總統說兩岸一定要對話 藍：賴言行不一是最大問題

聯合報／ 記者張文馨程嘉文鄭媁／台北報導
賴清德總統接受媒體專訪表示，兩岸有沒有辦法對話，完全在中國一念之間。 本報資料照片
賴清德總統接受媒體專訪時針對兩岸關係表示，希望中國張開拳頭，還說「手上拿著槌子，你眼中看的都是釘子」。

賴清德總統接受媒體專訪時針對兩岸關係表示，希望中國張開拳頭，還說「手上拿著槌子，你眼中看的都是釘子」。國民黨立院黨團副書記長林沛祥回應，與其等待中國大陸善意，賴總統不如先做到言行一致。

賴總統日前接受自由時報專訪，他說大罷免後要休養生息，展開朝野對話，國民黨也批他不敢為現在產業無薪假和錯誤能源政策道歉，真的是「Lie Cheater」（賴騙子）。

賴總統去年底出訪太平洋友邦期間，與媒體座談時回應中國大陸軍演，他當時表示，舉起拳頭不如張開雙手。賴總統在上述專訪中說，希望跟中國和平相處，只要正視中華民國存在的事實，也正視台灣的民意，他相信很多事情都可以迎刃而解；他還說，兩岸一定要對話，至於有沒有辦法對話，完全在中國一念之間。

國安十七條是遞橄欖枝？」

林沛祥表示，賴總統一直說希望中國大陸對台灣示善意，但其作為甚至變本加厲，推出「國安十七條」說對方是境外敵對勢力，怎可能達到遞橄欖枝的效果？試想，若台灣這樣對美國，會怎麼樣？賴清德總統的最大問題就是言行不一。

國民黨立委黃健豪表示，中共威脅一直都在，兩岸過去從民間到官方都有互動，現在官方已完全沒有溝通管道，而民間交流從學術、宗教到通婚，都成為民進黨政府的眼中釘；賴總統的種種作為，都應該為這種敵意螺旋負責。

「賴製造仇恨 朝野如何對話？」

賴喊話要推朝野對話，欲參選國民黨主席的前立委鄭麗文昨天表示，賴總統的喊話講的不正是他自己？賴一年多來把在野全當成假想敵，是賴聽不進去，內耗台灣，製造更多的仇恨和撕裂，賴應該下詔罪己。

國民黨立院黨團書記長羅智強批賴是「誠意賴一半」，民進黨敗選的慣例是黨主席下台，身兼黨主席的賴總統卻是與民進黨立院黨團總召柯建銘糾纏，要柯辭職；和解橄欖枝說了多少次？根本是「只聞樓梯響，只見刀下來」。

運動部今掛牌 金牌部長李洋就任

今天九月九日「國民體育日」，國內體育運動也邁向新紀元。新成立的運動部今天掛牌，卅歲的兩屆奧運羽球金牌名將李洋接任部長，揭...

選前公布民調違反選罷法 羅智強：合理性與比例應重新檢視

館長陳之漢遭前民進黨桃園市議員王浩宇檢舉，涉違反「選罷法」，最高恐面臨100萬元罰鍰。國民黨立委羅智強表示，選前能否公布...

賴總統提設主權基金 施俊吉：順從美方需索

賴清德總統接受自由時報專訪表示，透過設立台灣主權基金，投資或購買國際通路，讓我國傳產商品走向國際市場。正值台美關稅談判關鍵期，行政院前副院長施俊吉質疑，這是為順從美國總統川普和商務部長盧特尼克的需索，讓台灣在不公平的投資與分潤條件下，跟日本一樣去美國投資數千億美元。

總統：家有1娃就可聘外籍幫傭 民團批錯誤解方

賴清德總統接受媒體專訪指出，將讓家庭只要有一個小孩就能聘請家庭外籍幫傭，托育團體痛批，這個是錯誤解方，試想父母會放心把小孩丟給外籍幫傭，一對一在家，然後自己白天去上班嗎？且一旦開放，將衝擊國內的托育產業，更不利親子關係。

政院：「海纜七法」阻中共侵擾 定案後說明

台灣海底電纜頻遭破壞，遭指與中共灰色地帶作戰有關，賴清德總統接受自由時報專訪時稱，行政院正研擬提出「海纜七法」，並透過與國際合作等面向，提升海纜防護韌性。

