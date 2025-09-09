總統說兩岸一定要對話 藍：賴言行不一是最大問題
賴清德總統接受媒體專訪時針對兩岸關係表示，希望中國張開拳頭，還說「手上拿著槌子，你眼中看的都是釘子」。國民黨立院黨團副書記長林沛祥回應，與其等待中國大陸善意，賴總統不如先做到言行一致。
賴總統日前接受自由時報專訪，他說大罷免後要休養生息，展開朝野對話，國民黨也批他不敢為現在產業無薪假和錯誤能源政策道歉，真的是「Lie Cheater」（賴騙子）。
賴總統去年底出訪太平洋友邦期間，與媒體座談時回應中國大陸軍演，他當時表示，舉起拳頭不如張開雙手。賴總統在上述專訪中說，希望跟中國和平相處，只要正視中華民國存在的事實，也正視台灣的民意，他相信很多事情都可以迎刃而解；他還說，兩岸一定要對話，至於有沒有辦法對話，完全在中國一念之間。
「國安十七條是遞橄欖枝？」
林沛祥表示，賴總統一直說希望中國大陸對台灣示善意，但其作為甚至變本加厲，推出「國安十七條」說對方是境外敵對勢力，怎可能達到遞橄欖枝的效果？試想，若台灣這樣對美國，會怎麼樣？賴清德總統的最大問題就是言行不一。
國民黨立委黃健豪表示，中共威脅一直都在，兩岸過去從民間到官方都有互動，現在官方已完全沒有溝通管道，而民間交流從學術、宗教到通婚，都成為民進黨政府的眼中釘；賴總統的種種作為，都應該為這種敵意螺旋負責。
「賴製造仇恨 朝野如何對話？」
賴喊話要推朝野對話，欲參選國民黨主席的前立委鄭麗文昨天表示，賴總統的喊話講的不正是他自己？賴一年多來把在野全當成假想敵，是賴聽不進去，內耗台灣，製造更多的仇恨和撕裂，賴應該下詔罪己。
國民黨立院黨團書記長羅智強批賴是「誠意賴一半」，民進黨敗選的慣例是黨主席下台，身兼黨主席的賴總統卻是與民進黨立院黨團總召柯建銘糾纏，要柯辭職；和解橄欖枝說了多少次？根本是「只聞樓梯響，只見刀下來」。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言