聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲交保…藍籲釋放國民黨工 組跨黨派委員會查綠電弊案

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

民眾黨前主席柯文哲遭押一年後，昨以七千萬元交保重獲自由。國民黨智庫副執行長凌濤表示，賴政府也應釋放遭政治辦案清算的國民黨黨工，並應立即成立跨黨派的調查委員會，徹查綠電發展與其他重大建設中的所有弊案，揪出國家蛀蟲，並對違反公正審判的押人取供、政治收押，啟動調查。

凌濤指出，國民黨主席朱立倫在八二三當晚喊話「終結司法東廠，掃除政治黑手，重建司法獨立」，請賴清德政府停止任何形式的政治力介入司法，必須即刻釋放被政治收押的國民黨黨工，結果民調顯示，高達近五成的人民支持這樣的主張。

凌濤表示，司法終於在大罷免大失敗後，恢復一點正常，釋放被檢調不成比例窮追猛打的柯文哲；而同樣被政治辦案清算的國民黨黨工，仍被羈押，都應該停止黑手、繼續不當欺壓，盼未來司法能真正回歸獨立性。他說，正義不該有顏色，廉能不容被踐踏，這是對人民最基本的承諾。

此外，國民黨主席十月改選，表態角逐參選國民黨主席者已多達九人，台北市前市長郝龍斌今將接受廣播專訪，預料將回應柯文哲交保後續與黨主席選舉話題。表態參選的前立委鄭麗文昨重申，參選的登記作業費與保證金合計一千三百廿萬元「我老公說沒問題，家裡可以準備好」，不用擔心她的參選資格與決心，也不需對外放話。

國民黨立委羅智強說，他參選黨主席的政見之一就是要成立「政治迫害調查委員會」。

凌濤 國民黨

延伸閱讀

柯文哲回老家探親共享天倫之樂 返抵台北住家不發一語

柯文哲7000萬元交保 返新竹老家停留約3小時

柯文哲交保回新竹老家 晚間趕回台北家「打卡」

影／柯媽不捨！柯文哲回新竹老家原訂傍晚6點20分離開 拖到7點才走

相關新聞

運動部今掛牌 金牌部長李洋就任

今天九月九日「國民體育日」，國內體育運動也邁向新紀元。新成立的運動部今天掛牌，卅歲的兩屆奧運羽球金牌名將李洋接任部長，揭...

選前公布民調違反選罷法 羅智強：合理性與比例應重新檢視

館長陳之漢遭前民進黨桃園市議員王浩宇檢舉，涉違反「選罷法」，最高恐面臨100萬元罰鍰。國民黨立委羅智強表示，選前能否公布...

總統說兩岸一定要對話 藍：賴言行不一是最大問題

賴清德總統接受媒體專訪時針對兩岸關係表示，希望中國張開拳頭，還說「手上拿著槌子，你眼中看的都是釘子」。國民黨立院黨團副書記長林沛祥回應，與其等待中國大陸善意，賴總統不如先做到言行一致。

基捷明年補助少27億 北北基叫苦

基隆捷運工程明年經費概算，新北市捷運局向中央申請補助36億餘元，行政院僅核定9億餘元，逾27億元缺口讓北北基暗自叫苦。基...

柯文哲交保…藍籲釋放國民黨工 組跨黨派委員會查綠電弊案

民眾黨前主席柯文哲遭押一年後，昨以七千萬元交保重獲自由。國民黨智庫副執行長凌濤表示，賴政府也應釋放遭政治辦案清算的國民黨...

三中案二審12月31日宣判 馬英九：從政40年從未犯罪

台灣高等法院審理「三中案」近四年，前總統馬英九、中央投資公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清均主張無罪。馬英九昨出庭表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。