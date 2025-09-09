柯文哲交保…藍籲釋放國民黨工 組跨黨派委員會查綠電弊案

民眾黨前主席柯文哲遭押一年後，昨以七千萬元交保重獲自由。國民黨智庫副執行長凌濤表示，賴政府也應釋放遭政治辦案清算的國民黨黨工，並應立即成立跨黨派的調查委員會，徹查綠電發展與其他重大建設中的所有弊案，揪出國家蛀蟲，並對違反公正審判的押人取供、政治收押，啟動調查。

凌濤指出，國民黨主席朱立倫在八二三當晚喊話「終結司法東廠，掃除政治黑手，重建司法獨立」，請賴清德政府停止任何形式的政治力介入司法，必須即刻釋放被政治收押的國民黨黨工，結果民調顯示，高達近五成的人民支持這樣的主張。

凌濤表示，司法終於在大罷免大失敗後，恢復一點正常，釋放被檢調不成比例窮追猛打的柯文哲；而同樣被政治辦案清算的國民黨黨工，仍被羈押，都應該停止黑手、繼續不當欺壓，盼未來司法能真正回歸獨立性。他說，正義不該有顏色，廉能不容被踐踏，這是對人民最基本的承諾。

此外，國民黨主席十月改選，表態角逐參選國民黨主席者已多達九人，台北市前市長郝龍斌今將接受廣播專訪，預料將回應柯文哲交保後續與黨主席選舉話題。表態參選的前立委鄭麗文昨重申，參選的登記作業費與保證金合計一千三百廿萬元「我老公說沒問題，家裡可以準備好」，不用擔心她的參選資格與決心，也不需對外放話。

國民黨立委羅智強說，他參選黨主席的政見之一就是要成立「政治迫害調查委員會」。

