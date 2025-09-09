三中案二審12月31日宣判 馬英九：從政40年從未犯罪

台灣高等法院審理「三中案」近四年，前總統馬英九、中央投資公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清均主張無罪。馬英九昨出庭表示，從政四十年從無違法，是他引以為傲的經歷，擔任國民黨主席期間受到民進黨打壓，仍盡忠職守，問心無愧。合議庭庭末諭知十二月卅一日宣判。

馬英九說，當過三年法務部長、兩任共八年的台北市長、兩任共八年的中華民國總統，他奉公守法、廉潔自持，從無貪贓枉法，「我從來沒有犯罪」。

他表示，擔任國民黨主席期間，受到民進黨打壓、政治打擾的環境下，仍堅持國民黨合法利益下，盡忠職守，他問心無愧，自己也從來沒有犯罪，一審判決他無罪，完全正確，其餘交由律師辯論。

委任律師說，馬英九二○○五年擔任國民黨主席，對於中視、中廣股權一事，必須仰賴專業評估，馬英九也沒有指定華夏、中視、中影賣家；至於「包裹交易」，則是中投專業人員認為的最佳出售方式。

律師表示，馬英九參與會議曾表示「現在要找出一個方法，雙方可以接受，基本上不違法，然後能夠走完」，並多次與律師確認交易合法性，且表明不能讓外界認為「賤賣黨產」；檢方曲解馬英九指示的內容。

律師表示，舊黨部大樓是張哲琛主管事務，相關事務馬英九一定會徵詢張的意見，國民黨當時通過人力精簡案，要如實支付退休金及資遣費，資金缺口至少六億以上，國民黨需錢孔急才必須處理舊黨部大樓來籌措經費，難道除了賣大樓還有其他辦法嗎？

律師說，二○○六年適逢立委補選、直轄市長及市議員選舉，馬英九任務是要贏得選舉，而非為國民黨多賺一點錢、少花一點錢的商業利益，且還要贏得二○○八年總統大選，讓國民黨重新取得執政，不可能以商業利益為唯一考量。

汪海清說，當時中視狀況非常差，「誰接誰倒楣」，每月虧損八千萬元現金，中投判斷精準，「連我如此處理都要坐牢，是投資界最大笑話」。他談及裁撤黨營員工，還一度哽咽拭淚。

汪海清指出，檢察官將當時行管會副主委林永瑞的說法拿掉，譯文大量以「某男」代替林，且不想給法官看的就用「…」取代，檢方就是希望他頂替林永瑞的角色，他很主觀、情緒地跟檢察官說：「我跟你們有深仇大恨嗎？你們這樣處理我，我很不能接受。」

二○一八年北檢以證交法特別背信等罪起訴馬英九三人。檢方認為中視、中影、中廣交易案造成國民黨四點九億元、十八億元、十五億元損失，舊黨部大樓交易案造成五點九億元損失，中廣股權交易案還有廿八點四億元應收股款未實現，相關交易共讓國民黨損害七十二點九億元。馬英九、張哲琛、汪海清一審皆無罪，檢方上訴，案件自二○二一年繫屬高院。

