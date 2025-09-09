聽新聞
新聞眼／體壇山頭林立 考驗政壇小白兔

聯合報／ 本報記者黃顯祐

賴清德總統指出運動部重要精神是「健康不分黨派、運動可以團結台灣」。邀請兩屆奧運金牌李洋擔任運動部長，可以說是創舉，也可能是險棋。卅歲沒有任何包袱、勇敢面對挑戰的李洋，肩負著改革國內運動以往陳規陋習的使命，但是還是有人擔心，行政經驗不足的他，在山頭林立的體育運動環境，會不會成為誤入叢林的小白兔。

運動部規模比之前體委會還大，部下面還有全民運動署、三個中心，運動部組織架構出爐後，國內的體育界已經蠢蠢欲動，由部長人選到次長、主任秘書等陸續傳出有意爭取的人選。

在李洋確定接部長後，兩名政務次長鄭世忠、黃啟煌與李洋都來自國立體大，「國體幫」掌權已成事實，接著因李洋就讀台北市立大學研究所，運動部有些主管將來自北市大，所以體育圈早就盛傳運動部是「國體幫」及「北市大幫」的時代。

站在國內運動的發展與改革，什麼幫並不重要，對推動運動部未來三大主軸全民運動、競技為國爭光及產業發展有心的人才進入部內工作，將台灣運動帶到新的方向與領域，絕對樂觀其成。問題是國內體育界之前的師長制、學長制存在已久，就算是現在浮出檯面 「國體幫」及「北市大幫」從今天起能攜手推動運動部的運作，而此次暫居劣勢的「台師大幫」、「台體幫」是否虎視眈眈，對運動部發展都會有影響，也考驗著李洋施政魄力。

李洋上任確實給人耳目一新的感覺，也象徵著運動員成功圓夢，但他面對不只是核心主軸的落實，而是龐大的人事布局，布局成功對他是一大助力，可以完成核心價值，如果人事有差錯，就可能孤立無援，這是李洋上任後極大的考驗，也是身為運動員意志力的展現。

運動可以團結台灣、振奮台灣民眾士氣，這是台灣選手在國際賽努力拚搏與奮戰不懈，給了台灣民眾感動的時刻，但如何扭轉民眾只有贏球或奪牌至上的想法，就像運動部成立後的改革，或許可能使國內選手在國際賽成績面臨一段黑暗期，大家可以容忍多久？是不是也會影響部長在任長短？都值得觀察。

