運動部今掛牌 金牌部長李洋就任

今天九月九日「國民體育日」，國內體育運動也邁向新紀元。新成立的運動部今天掛牌，卅歲的兩屆奧運羽球金牌名將李洋接任部長，揭牌暨部長布達典禮將在台大綜合體育館舉行，透過畫面連線運動部現場異地揭牌，並透過網路平台直播，下午再進行全民運動署的揭牌，不論是部長人選或揭牌方式都突破窠臼。

賴清德總統及行政院長卓榮泰，今天都將出席運動部揭牌暨部長布達典禮。賴總統昨先透過臉書表示，身為總統，也是運動迷，他深信體育運動是國力的象徵，可以促進身心健康、團結國家；運動部正式掛牌成立，政府一定會全力以赴，用運動壯大台灣。他還提到，體育署預算由二○一六年八十億元提升至二○二四年一七八億元；明年度中央政府編列的預算更達到二四八億元。

運動部是賴總統重要體育政見，在「用體育持續團結台灣」的中心思想下，組織架構採「一部、一署、三中心」。運動部專責綜理全國運動政策，次級機關全民運動署推動全國運動業務，另設有設施規劃司、國際事務司、產業及科技司、競技運動司、適應運動司及綜合規劃司，加上國家運動訓練中心、國家運動科學中心和國家運動產業發展中心。

運動部仍設置在台北市朱崙街體育聯合辦公大樓，在空間限制下無法容納運動部所有部門，和平東路的冠德大樓成中繼辦公室，進駐的全民運動署將在今天下午在冠德大樓揭牌，署長將由現任體育署副署長房瑞文出任。

去年巴黎奧運完成史無前例羽球男雙連霸的李洋，退役一年就接掌運動部，行政資歷並不完整，但有現任體育署長鄭世忠及國家運動科學中心執行長黃啟煌出任政務次長，現任體育署副署長洪志昌為常務次長，賴總統認為李洋不會單打獨鬥，有完整團隊一起前行。選手出身的李洋成為首任部長，也象徵「把運動部獻給運動員」，呼應運動部成立三大重點之一的競技運動。

全民運動、競技運動和運動產業發展是運動部重點方向，原體育署下的學校體育組業務拆到運動部和教育部處理，討論許久的體育班存廢問題成李洋上任後要面對的挑戰。賴總統指出，政府持續推動職業運動，但國內兩大職業籃球聯盟的合併，到單項體育協會不時出現的負面消息，都是李洋及運動部要面對的課題。

名古屋亞運將於明年九月十九日開幕，是運動部成立後第一項大型國際綜合運動賽會，備戰只剩一年的時間，中華代表團在運動部成立後能否有不同表現，也將是外界關注焦點。

商品推薦