選前公布民調違反選罷法 羅智強：合理性與比例應重新檢視

館長陳之漢遭前民進黨桃園市議員王浩宇檢舉，涉違反「選罷法」，最高恐面臨100萬元罰鍰。國民黨立委羅智強表示，選前能否公布民調數據，這項議題討論已久，正反並存。他認為這項規定的合理性與比例性應該重新檢視，而罰款10萬元到100萬元的規定，至少應該區分是故意還是過失。

王浩宇表示，館長已收到中選會通知書，「被罰的機率很高」。羅智強質疑，綠營會預言？怎麼沒有審查就直接就認定最高罰款？他說，要辦就別雙標，民進黨前立委莊競程造謠說投票那天收到一張已經圈不同意的選票，請問辦了沒有？他也認為，選罷法規定的合理性與比例性也可檢討

羅智強說，館長被檢舉於罷免投票前在直播節目中談及民調數據，綠營提告認違反選罷法規定，嗆罰100萬元。不能公布民調的規定，常常讓很多人不慎踩雷。館長的情形也是如此。他認為這項規定的合理性與比例性應該重新檢視，而罰款10萬元到100萬元的規定，至少應該區分是故意還是過失。

羅智強說，憲法第11條規定，人民的言論自由應予保障。鑑於言論自由有滿足人民知的權利，形成公意之功能，是促進民主多元社會正常發展不可或缺的機制，國家應給予最大限度之保障。選罷法第53條於2007年修正，規定選前不可公布民調，雖是為了避免民調資料傳播影響選民判斷，但此規定涉及言論自由之限制，一直有不當限制人民言論自由的爭議。

他以美國為例指出，認為對言論自由的限制，必須受最嚴格的合憲性檢驗，因此並未規定選前不能發布民調。立法院法制局曾對此議題研析，認為現行規定對「民意調查之定義未有明文界定」及「禁止期間過長」，恐有違「法律明確性」及「比例原則，難以通過合憲性檢驗，建議應審酌憲法保障人民言論自由的意旨，檢討修法 。

羅智強說，已有民眾及媒體對於禁止於選前十日發布、報導、散布、評論或引述民調資料，是否牴觸憲法第11條對人民言論自由的保障提出釋憲。未來他在國會也會針對此議題，與各黨進一步討論，審慎思考「民意調查之文義是否應明確定義」及「禁止期間是否過長」等，以避免有違反「法律明確性」及「比例原則」之疑慮，確保言論自由獲得最大保障。

