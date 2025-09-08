張亞中：賴清德對陸仍是鬥的思維 繼續帶台灣往冰山航行

賴清德總統接受自由時報專訪時形容中國「手拿槌子，眼裡都是釘子」。孫文學校總校長張亞中表示，賴清德對中國大陸的態度，仍是「反共」與「鬥」的思維邏輯。令人憂心的是，賴清德的任期要到2028年才結束，他正帶著台灣全速駛向一座巨大的冰山，而船上的乘客卻沒有選擇跳船的餘地。

張亞中表示，賴總統這場專訪可看作是他在今年六月提出「團結國家十講」未完成的部分，從中可清楚看出他在兩岸關係、國防戰略以及國際定位上的立場。然而，深入檢視後不難發現，這套論述不僅邏輯錯誤、偏狹片面，更一步步地把台灣帶往危險的航道，宛如一艘正駛向冰山的船隻。

首先，張亞中說，賴清德再度全面否認「九二共識」與「一個中國原則」，並武斷將其定義為「放棄台灣主權」，強調不僅民進黨無法接受，連台灣社會都不可能接受。問題在於，他這種說法本身就是錯誤的詮釋與刻意的扭曲。九二共識完全符合中華民國憲法，促進兩岸交流互動，而非出賣主權。賴清德卻一再用「放棄主權」來嚇阻社會，等於把一切協商的大門直接封死，使兩岸對話失去任何可能性。

其次，張亞中指出，賴清德宣稱「和平必須依靠實力」，和平不能靠「幻想」。在他眼中，任何政治對話都是幻覺，唯有軍備與結盟才是現實。於是，他提出兩條路徑，一是大幅增加國防預算，承諾明年國防支出將達GDP 3.32%，並計畫在2030年前拉高至5%，以比照北約標準；二是與美日等民主陣營「肩並肩」，透過「備戰來避戰」。然而，當一個國家過度依賴軍備時，往往會被拖進軍備競賽的深淵；當一個政權把和平寄託在外部結盟時，往往只能淪為大國博弈的棋子。台灣在這條路上，只會被捲入衝突，而不是遠離戰爭。

再者，張亞中提到，賴清德的「親美依美」態度幾乎毫不掩飾。他一再強調美國的「台灣關係法」與「六項保證」，甚至相信台美之間幾十年來的「磐石關係」不會受到任何影響。在他的眼中，美國的一切作為都是「善」與「美」。對於美國在貿易與產業領域對台灣課徵高額關稅、強迫台積電赴美設廠，要求對美大量投資，他都選擇視而不見，反而合理化為「善意」的一部分。這種對美的盲目信仰，實際上正是台灣最大的風險。

張亞中認為，當美國把台灣當作美國財富的「提款機」與制衡中共的「前線棋子」時，台灣卻還在自我陶醉，這才是真正的悲哀。綜合來看，賴清德的專訪揭示他極度偏狹的國際與兩岸視野。他以為靠軍備與結盟就能「備戰求和」，卻忘了軍備競賽最終往往導致戰爭或淘空國家；他以為依靠美國或民主國家就能獲得保障，卻忘了美國的核心利益永遠凌駕於台灣的安危；他以為封死九二共識就是「捍衛主權」，卻忽略這樣的政策只會讓台灣在兩岸之間只剩鬥爭。

張亞中說，更令人憂心的是，賴清德的任期要到2028年才結束，他正帶著台灣全速駛向一座巨大的冰山，而船上的乘客卻沒有選擇跳船的餘地。若最大的在野黨無法及時提出一條替代路線，糾正賴清德這艘船的航向，走的也「親美反共」航道，那麼在未來四年裡，台灣註定會繼續被美國玩弄，兩岸關係持續冰凍，甚至一步步逼近擦槍走火的危險邊緣，迎向那座會毀掉台灣之舟的冰山。

商品推薦