聽新聞
0:00 / 0:00

基捷明年補助少27億 北北基叫苦

聯合報／ 記者邱瑞杰胡瑞玲／連線報導
行政院核列明年度補助基隆捷運基隆市部分僅3億多元，比提報經費短少超過11億元。基市府呼籲中央儘速補足減列經費，確保讓市民早日享有更便捷公共運輸服務。圖／聯合報系資料照片
行政院核列明年度補助基隆捷運基隆市部分僅3億多元，比提報經費短少超過11億元。基市府呼籲中央儘速補足減列經費，確保讓市民早日享有更便捷公共運輸服務。圖／聯合報系資料照片

基隆捷運工程明年經費概算，新北市捷運局向中央申請補助36億餘元，行政院僅核定9億餘元，逾27億元缺口讓北北基暗自叫苦。基市府表示，單是基隆缺口就逾11億元，已與新北市府開會研商因應，3市將共同面對，不讓工程進度受影響外，也呼籲中央盡速補足減列經費，確保基捷推動。

交通部鐵道局表示，未來實際分配金額將依立法院審議情形及計畫審核結果予以調整，且後續仍應循程序提出申請，核定補助金額。主辦工程的新北市捷運局昨表示，明年預算尚在統籌，市府會調整因應。台北、基隆因預算已送議會，只能用補辦或追加預算解決。

行政院今年初核定基隆捷運綜合規畫報告，總經費696.89億元，中央補助北北基3市共519.98億元。新北捷運局今年向交通部申請明年補助款36億1196萬6000元，交通部鐵道局8月25日函覆行政院僅准核9億305萬元，分別為北市7818萬4000元、新北市4億5505萬4000元、基隆市3億6981萬2000元。

基隆市交通處指出，明年中央補助基隆捷運經費，基隆額度14億8157萬元，但核定比提報金額短少11億1175萬8000元，對財政造成沉重壓力，籲中央盡速補足減列經費，確保工程不受影響。

新北捷運局表示，地方政府提出重大工程綜合規畫報告，送請中央核定計畫時，都會有1條「霸王條款」，就是中央補助不足時，地方政府要代墊，不然計畫就沒有辦法送審。

新北捷運局指出，中央基於什麼原因統刪補助額度逾7成，市府不得而知，因工程還是要按照行政院核定期程執行，以及廠商契約給付價金，北北基市府目前只能從自己的預算去做處理。

北市和基隆市明年預算因都已經送交市議會，兩地市府預計向議會報告，因中央補助款不足，以提補辦預算或追加預算因應。

新北市明年預算還在府內統籌，捷運局已反映中央補助基捷經費缺口近13.6億元，將與財主單位討論，明年預算能否做一些調整因應，避免影響工程進度。

北市 新北 補助款 基隆捷運

延伸閱讀

新北淡江大橋最後節塊將吊裝 可望9/16辦合龍儀式

影／新任環評委員工程背景比例過半 環團籲納多元專業

十分鐵道放天燈修法解套？鐵道局：鐵路法修正條文草案今報交通部

基隆新站工程款遭凍結案 自救會更一審勝訴盼鐵道局不再上訴

相關新聞

運動部今掛牌 金牌部長李洋就任

今天九月九日「國民體育日」，國內體育運動也邁向新紀元。新成立的運動部今天掛牌，卅歲的兩屆奧運羽球金牌名將李洋接任部長，揭...

選前公布民調違反選罷法 羅智強：合理性與比例應重新檢視

館長陳之漢遭前民進黨桃園市議員王浩宇檢舉，涉違反「選罷法」，最高恐面臨100萬元罰鍰。國民黨立委羅智強表示，選前能否公布...

總統說兩岸一定要對話 藍：賴言行不一是最大問題

賴清德總統接受媒體專訪時針對兩岸關係表示，希望中國張開拳頭，還說「手上拿著槌子，你眼中看的都是釘子」。國民黨立院黨團副書記長林沛祥回應，與其等待中國大陸善意，賴總統不如先做到言行一致。

基捷明年補助少27億 北北基叫苦

基隆捷運工程明年經費概算，新北市捷運局向中央申請補助36億餘元，行政院僅核定9億餘元，逾27億元缺口讓北北基暗自叫苦。基...

柯文哲交保…藍籲釋放國民黨工 組跨黨派委員會查綠電弊案

民眾黨前主席柯文哲遭押一年後，昨以七千萬元交保重獲自由。國民黨智庫副執行長凌濤表示，賴政府也應釋放遭政治辦案清算的國民黨...

三中案二審12月31日宣判 馬英九：從政40年從未犯罪

台灣高等法院審理「三中案」近四年，前總統馬英九、中央投資公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清均主張無罪。馬英九昨出庭表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。