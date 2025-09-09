基捷明年補助少27億 北北基叫苦

基隆捷運工程明年經費概算，新北市捷運局向中央申請補助36億餘元，行政院僅核定9億餘元，逾27億元缺口讓北北基暗自叫苦。基市府表示，單是基隆缺口就逾11億元，已與新北市府開會研商因應，3市將共同面對，不讓工程進度受影響外，也呼籲中央盡速補足減列經費，確保基捷推動。

交通部鐵道局表示，未來實際分配金額將依立法院審議情形及計畫審核結果予以調整，且後續仍應循程序提出申請，核定補助金額。主辦工程的新北市捷運局昨表示，明年預算尚在統籌，市府會調整因應。台北、基隆因預算已送議會，只能用補辦或追加預算解決。

行政院今年初核定基隆捷運綜合規畫報告，總經費696.89億元，中央補助北北基3市共519.98億元。新北捷運局今年向交通部申請明年補助款36億1196萬6000元，交通部鐵道局8月25日函覆行政院僅准核9億305萬元，分別為北市7818萬4000元、新北市4億5505萬4000元、基隆市3億6981萬2000元。

基隆市交通處指出，明年中央補助基隆捷運經費，基隆額度14億8157萬元，但核定比提報金額短少11億1175萬8000元，對財政造成沉重壓力，籲中央盡速補足減列經費，確保工程不受影響。

新北捷運局表示，地方政府提出重大工程綜合規畫報告，送請中央核定計畫時，都會有1條「霸王條款」，就是中央補助不足時，地方政府要代墊，不然計畫就沒有辦法送審。

新北捷運局指出，中央基於什麼原因統刪補助額度逾7成，市府不得而知，因工程還是要按照行政院核定期程執行，以及廠商契約給付價金，北北基市府目前只能從自己的預算去做處理。

北市和基隆市明年預算因都已經送交市議會，兩地市府預計向議會報告，因中央補助款不足，以提補辦預算或追加預算因應。

新北市明年預算還在府內統籌，捷運局已反映中央補助基捷經費缺口近13.6億元，將與財主單位討論，明年預算能否做一些調整因應，避免影響工程進度。

