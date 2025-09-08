快訊

選前公布民調違反選罷法 羅智強：合理性與比例應重新檢視

談新版財劃法 周春米：屏東出現46億元缺口

中央社／ 屏東縣8日電

屏東縣長周春米今晚在臉書談新版財政收支劃分法並提及，原以為統籌分配稅款會增加，「但魔鬼藏在細節裡」，3大塊補助款增減相抵後，屏東出現46億元缺口，建請二度修法。

周春米提及，去年立法院修正財政收支劃分法部分條文，原以為統籌分配稅款會增加，「但魔鬼藏在細節裡，真的不是這樣」，因此她今天再度北上拜訪行政院，釐清中央補助的狀況，並建請二度修法，讓每個地方政府均能得到公平的對待。

周春米說，往例中央每年挹注地方政府財源有3大塊，分別是統籌分配稅款、一般性補助款、計畫型補助款。最重要的統籌分配稅款，在財劃法修法後，屏東115年度核定新台幣264億元，雖然增加了141億元，但以增幅114%來看，扣除離島縣市後，是非6都的最後1名。

另外，明年的一般性補助款核定為112億元，共計減少80億元，是非6都縣市減少額度最多的縣市；而計畫型補助核定6億元，減少107億元，是非6都減少第2多的縣市。3大塊的補助款增減相抵之後，出現46億元的缺口。

周春米表示，這次修法後統籌稅款分配，台北市從697億元增為1149億元、新竹縣從68億元增加到245億元，花東的增幅也都超過200%，「為何每個縣市增加的標準大不同呢？往後也會是如此不公平嗎？」

「憂心與窘境。」周春米說，建請行政院考量各縣市財政立基點的不同，增加補助來弭平屏東縣的財政缺口，讓115年度的屏東縣政可以順利推動，南北發展均衡，確保屏東的建設不中斷，縣民權益得到保障。

補助款 財政收支劃分法

延伸閱讀

周春米與譚艾珍、歐陽靖「新醬」三代對談 南國漫讀節感受屏東多元文化

接見屏東優秀選手 周春米頒獎金勉續「穿金戴銀」

屏東在地青年籲核三公投「不同意」 周春米送青草茶加油打氣

影／核三重啟公投 周春米與屏東農漁觀光界站出來「不同意、太危險」

相關新聞

選前公布民調違反選罷法 羅智強：合理性與比例應重新檢視

館長陳之漢遭前民進黨桃園市議員王浩宇檢舉，涉違反「選罷法」，最高恐面臨100萬元罰鍰。國民黨立委羅智強表示，選前能否公布...

張亞中：賴清德對陸仍是鬥的思維 繼續帶台灣往冰山航行

賴清德總統接受自由時報專訪時形容中國「手拿槌子，眼裡都是釘子」。孫文學校總校長張亞中表示，賴清德對中國大陸的態度，仍是「...

美議員專文指台灣區域重要性 林佳龍：強化防衛能力

美國參院軍委會主席韋克爾撰文示警，台灣若被中國征服，太平洋防線將瓦解。外交部長林佳龍今天表示，感謝美方對台美安全合作支持...

運動部明揭牌！李洋將走馬上任 賴總統喊話：用運動壯大台灣

運動部明天揭牌，首任部長、奧運金牌得主李洋將走馬上任；賴清德總統今（8日）在臉書發文稱，要用運動部壯大台灣，並釋出一張賴...

傳政府買美武器將返利到民進黨帳戶 綠營駁：海外黨部經費來自募款

網路社群今天流傳一篇文章，指民進黨買美國武器，直接返利到美國民進黨帳戶。民進黨發言人韓瑩嚴正駁斥稱，民進黨海外黨部經費皆...

三中案二審12月31日宣判！馬英九：當主席受民進黨打壓 盡忠職守問心無愧

台灣高等法院審理「三中案」近4年，前總統馬英九、中央投資公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清均主張無罪。馬英九表示，從政4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。