談新版財劃法 周春米：屏東出現46億元缺口

屏東縣長周春米今晚在臉書談新版財政收支劃分法並提及，原以為統籌分配稅款會增加，「但魔鬼藏在細節裡」，3大塊補助款增減相抵後，屏東出現46億元缺口，建請二度修法。

周春米提及，去年立法院修正財政收支劃分法部分條文，原以為統籌分配稅款會增加，「但魔鬼藏在細節裡，真的不是這樣」，因此她今天再度北上拜訪行政院，釐清中央補助的狀況，並建請二度修法，讓每個地方政府均能得到公平的對待。

周春米說，往例中央每年挹注地方政府財源有3大塊，分別是統籌分配稅款、一般性補助款、計畫型補助款。最重要的統籌分配稅款，在財劃法修法後，屏東115年度核定新台幣264億元，雖然增加了141億元，但以增幅114%來看，扣除離島縣市後，是非6都的最後1名。

另外，明年的一般性補助款核定為112億元，共計減少80億元，是非6都縣市減少額度最多的縣市；而計畫型補助核定6億元，減少107億元，是非6都減少第2多的縣市。3大塊的補助款增減相抵之後，出現46億元的缺口。

周春米表示，這次修法後統籌稅款分配，台北市從697億元增為1149億元、新竹縣從68億元增加到245億元，花東的增幅也都超過200%，「為何每個縣市增加的標準大不同呢？往後也會是如此不公平嗎？」

「憂心與窘境。」周春米說，建請行政院考量各縣市財政立基點的不同，增加補助來弭平屏東縣的財政缺口，讓115年度的屏東縣政可以順利推動，南北發展均衡，確保屏東的建設不中斷，縣民權益得到保障。

