柯文哲今過火爐踩瓦都對了！這組數字卻出包 專家示警：恐有變數

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民眾黨前主席柯文哲今天交保後搭專車返回新竹老家，民俗專家廖大乙認為，車牌「8196」看似吉利卻不妥，官司恐存有變數。圖／擷取自「udn Live」
民眾黨前主席柯文哲今天交保後搭專車返回新竹老家，民俗專家廖大乙認為，車牌「8196」看似吉利卻不妥，官司恐存有變數。圖／擷取自「udn Live」

民眾黨前主席柯文哲今交保後返回新竹老家，過火爐、用左腳踩瓦片，也沒回頭。民俗專家廖大乙說，柯這次進家門雖未違背習俗，但搭專車車牌「8196」看似吉利卻不妥，官司恐存有極大變數，農曆九月初六至重陽是關鍵，立冬前應謹言慎行。

廖大乙指出，柯文哲前一次交保，進家門前用右腳過火爐後，還停下腳步回頭接受訪問，犯了民俗上的大忌，之後還跟柯媽媽去新竹城隍廟參拜，隨後北檢兩次抗告成功，讓他再次被羈押禁見，直到今天才交保，這次返家就相當遵從習俗了。

而柯文哲今天返回新竹老家，進家門前特別用左腳過火爐，並用力踩破瓦片，也沒有回頭直接進屋，均未違背習俗，看起來應該是安全過關。但因交保日落在中元節後，且他搭乘返家的專車車牌「8196」看似吉利卻不妥，官司恐存極大變數。

廖大乙說，柯文哲上周五就裁定能交保，但他卻選擇拖到今天才交保，對他而言頗不利，因前一次交保後去拜城隍爺，難免被盯上；而農曆七月十五前及中元節當天是城隍爺最為忙碌，柯若在周五當天就交保，從民俗上來看，對其官司較佳。

此外，車牌「8196」，由於9在民俗上代表天，6則代表地，象徵天地圓滿，看似吉利；但數字0到9中，9是最大數，9乘9等於81，81也是最大變數，兩組數字均象徵重頭來過，且號碼頭重腳輕，其實並不妥當，他的官司恐存有極大變數。

廖大乙提醒，農曆九月初六（10月26日）至初九重陽（10月29日）將是關鍵，恐有震撼政壇的大變數；另柯文哲生肖屬豬，今年犯太歲、犯官符，整體運勢本來就欠佳，建議他應謹言慎行，尤其霜降至立冬期間，否則恐徒增無謂紛擾。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

民眾黨前主席柯文哲（中）今天交保，約下午4時30分抵達新竹老家，進家門前先過火爐、踩瓦片去霉運。記者葉信菉／攝影
民眾黨前主席柯文哲（中）今天交保，約下午4時30分抵達新竹老家，進家門前先過火爐、踩瓦片去霉運。記者葉信菉／攝影

