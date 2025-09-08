運動部明揭牌！李洋將走馬上任 賴總統喊話：用運動壯大台灣

運動部明天揭牌，首任部長、奧運金牌得主李洋將走馬上任；賴清德總統今（8日）在臉書發文稱，要用運動部壯大台灣，並釋出一張賴總統身穿棒球服，寫著上場運動的圖片，稱政府努力讓政策向下紮根，讓體育運動向上發展。

賴總統表示，這幾年台灣對在國際屢創佳績，身為總統，也是運動迷，他深信體育運動是國力象徵，可以促進身心健康也可以團結國家。

賴總統指出，政府有五大方向致力體育，包含將體育預算大幅提升到明年度的248億元，擴建國訓中心等升級選手資源，擴增全球公有運動場館來推動全民運動，支持運動平權並發展運動產業；政府一定會全力以赴，用運動壯大台灣。

商品推薦