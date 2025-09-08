快訊

美股早盤／市場樂觀期待Fed降息 標普指數小漲、台積電ADR漲0.4%

家寧拿到公司帳本了！檢方認定沒違法「我花的每一分錢都是我賺來的」

柯文哲回老家探親共享天倫之樂 返抵台北住家不發一語

美議員專文指台灣區域重要性 林佳龍：強化防衛能力

中央社／ 記者楊堯茹台北8日電
外交部長林佳龍。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
外交部長林佳龍。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

美國參院軍委會主席韋克爾撰文示警，台灣若被中國征服，太平洋防線將瓦解。外交部長林佳龍今天表示，感謝美方對台美安全合作支持，台灣將持續強化防衛能力，共同確保區域穩定。

美國重量級議員韋克爾（Roger Wicker）、聯邦參議員費雪（Deb Fischer）8月底訪台；韋克爾返美後在其官網發布的最新週報，文中示警，若台灣被中國征服，將有許多台灣人失去生命，台灣人民將失去自由，同時會讓世界陷入經濟蕭條，且保護美國免受中國軍事威脅的太平洋防線也會瓦解。

外交部晚間發布新聞稿指出，部長林佳龍感謝韋克爾與費雪持續以具體行動展現對台灣及強化台美安全合作的堅定支持。台灣做為國際社會負責任的成員，將持續強化自我防衛能力，共同確保台海、區域乃至全球的和平、穩定與繁榮。

美國 外交部 台灣人

延伸閱讀

林佳龍投書韓媒 籲聯合國納入台灣強化民主韌性

賴清德總統見證下 林佳龍交棒台綠盟理事長給高志鵬

林佳龍感謝義大利國會挺台國際參與 盼派艦航經台海

以「Manuia」表祝福 吐瓦魯國會議長再訪台…林佳龍：共築新世代友誼橋梁

相關新聞

運動部明揭牌！李洋將走馬上任 賴總統喊話：用運動壯大台灣

運動部明天揭牌，首任部長、奧運金牌得主李洋將走馬上任；賴清德總統今（8日）在臉書發文稱，要用運動部壯大台灣，並釋出一張賴...

美議員專文指台灣區域重要性 林佳龍：強化防衛能力

美國參院軍委會主席韋克爾撰文示警，台灣若被中國征服，太平洋防線將瓦解。外交部長林佳龍今天表示，感謝美方對台美安全合作支持...

傳政府買美武器將返利到民進黨帳戶 綠營駁：海外黨部經費來自募款

網路社群今天流傳一篇文章，指民進黨買美國武器，直接返利到美國民進黨帳戶。民進黨發言人韓瑩嚴正駁斥稱，民進黨海外黨部經費皆...

三中案二審12/31宣判！馬英九：當主席受民進黨打壓 盡忠職守問心無愧

台灣高等法院審理「三中案」近4年，前總統馬英九、中央投資公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清均主張無罪。馬英九表示，從政4...

林佳龍投書韓媒 籲聯合國納入台灣強化民主韌性

韓國主流媒體朝鮮日報今天刊出外交部長林佳龍投書，在聯合國創設80週年之際，呼籲國際社會將台灣納入聯合國，強化民主韌性

王定宇：「海纜七法」遏止並取締中國權宜輪灰色地帶侵擾

近年台灣海底電纜頻遭破壞，遭指與北京當局「灰色作戰」有關。賴清德總統透露，行政院正研擬提出「海纜七法」，並透過與國際合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。