美議員專文指台灣區域重要性 林佳龍：強化防衛能力

美國參院軍委會主席韋克爾撰文示警，台灣若被中國征服，太平洋防線將瓦解。外交部長林佳龍今天表示，感謝美方對台美安全合作支持，台灣將持續強化防衛能力，共同確保區域穩定。

美國重量級議員韋克爾（Roger Wicker）、聯邦參議員費雪（Deb Fischer）8月底訪台；韋克爾返美後在其官網發布的最新週報，文中示警，若台灣被中國征服，將有許多台灣人失去生命，台灣人民將失去自由，同時會讓世界陷入經濟蕭條，且保護美國免受中國軍事威脅的太平洋防線也會瓦解。

外交部晚間發布新聞稿指出，部長林佳龍感謝韋克爾與費雪持續以具體行動展現對台灣及強化台美安全合作的堅定支持。台灣做為國際社會負責任的成員，將持續強化自我防衛能力，共同確保台海、區域乃至全球的和平、穩定與繁榮。

商品推薦