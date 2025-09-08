加澳軍艦航行台海 外交部：展現維護和平穩定決心

快訊

中央社／ 台北8日電

加拿大多家媒體報導，加拿大和澳洲軍艦在台灣時間6日上午通行台海外交部今天表示，此舉展現兩國以具體行動維護台海和平穩定決心，台灣將持續強化自我防衛能力，並深化與民主友盟合作，共同捍衛國際秩序榮。

加拿大電視台（CTV）和環球郵報（Globe & Mail）報導，台灣時間6日清晨，加拿大海軍巡防艦「魁北克市號」（HMCS Ville de Québec）和澳洲飛彈驅逐艦「布里斯本號」（HMAS Brisbane）進入台灣海峽。

外交部發言人蕭光偉晚間回覆中央社提問表示，對於加拿大及澳洲以具體行動捍衛台海的自由、和平及開放，並展現台灣海峽是國際水域的堅定立場，外交部表示歡迎與肯定。

蕭光偉指出，這次是加國軍艦今年第二度穿越台灣海峽，也是加國自2022年11月發布印太戰略以來，第七度派遣軍艦航經台海，此外也是澳洲今年首度公開派遣軍艦穿越台灣海峽，持續展現加拿大及澳洲兩國以具體行動維護台海和平穩定的堅定決心。

蕭光偉強調，面對中國的各項侵擾，政府將持續強化自我防衛能力，並深化與民主友盟的交流及合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以及維護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

