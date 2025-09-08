賴總統：鎖定四個優先 力推有感施政
總統賴清德接受媒體專訪內容今天刊出，他下午進一步透過臉書表示，重整步伐、鎖定「四個優先」，執政團隊已經陸續調整隊形，將以經濟、民生、青年、弱勢四大方向，加快推動有感施政。
他表示，近期政府將提出多項修法與對策，以保護海底等關鍵基礎設施；而政府與人民對於兩岸互動一直保持善意，展開對話合作僅在中國一念之間。
賴總統表示，面對國際複雜的經貿局勢，強化政府對各行各業的公共投資，並展開對中小微企業的新面向協助。
至於台美關稅議題，他說，目前正在等待最後會議的進行，美國對安全與經貿平衡同等重視，對台灣的支持與援助力道也持續增強。
