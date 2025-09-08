快訊

選前公布民調違反選罷法 羅智強：合理性與比例應重新檢視

賴總統：鎖定四個優先 力推有感施政

中央社／ 台北8日電

總統賴清德接受媒體專訪內容今天刊出，他下午進一步透過臉書表示，重整步伐、鎖定「四個優先」，執政團隊已經陸續調整隊形，將以經濟、民生、青年、弱勢四大方向，加快推動有感施政。

他表示，近期政府將提出多項修法與對策，以保護海底等關鍵基礎設施；而政府與人民對於兩岸互動一直保持善意，展開對話合作僅在中國一念之間。

賴總統表示，面對國際複雜的經貿局勢，強化政府對各行各業的公共投資，並展開對中小微企業的新面向協助。

至於台美關稅議題，他說，目前正在等待最後會議的進行，美國對安全與經貿平衡同等重視，對台灣的支持與援助力道也持續增強。

經貿 台美 美國

延伸閱讀

柯文哲交保 林岱樺：任何案件都不該淪為政治鬥爭工具

周玉蔻預言柯文哲下一步選高雄市長 柯志恩這樣說

【重磅快評】台獨大師的駭異 形同對賴清德開了第一槍

柯文哲交保步出北院 痛批賴清德「為何讓國家四分五裂」

相關新聞

選前公布民調違反選罷法 羅智強：合理性與比例應重新檢視

館長陳之漢遭前民進黨桃園市議員王浩宇檢舉，涉違反「選罷法」，最高恐面臨100萬元罰鍰。國民黨立委羅智強表示，選前能否公布...

張亞中：賴清德對陸仍是鬥的思維 繼續帶台灣往冰山航行

賴清德總統接受自由時報專訪時形容中國「手拿槌子，眼裡都是釘子」。孫文學校總校長張亞中表示，賴清德對中國大陸的態度，仍是「...

美議員專文指台灣區域重要性 林佳龍：強化防衛能力

美國參院軍委會主席韋克爾撰文示警，台灣若被中國征服，太平洋防線將瓦解。外交部長林佳龍今天表示，感謝美方對台美安全合作支持...

運動部明揭牌！李洋將走馬上任 賴總統喊話：用運動壯大台灣

運動部明天揭牌，首任部長、奧運金牌得主李洋將走馬上任；賴清德總統今（8日）在臉書發文稱，要用運動部壯大台灣，並釋出一張賴...

傳政府買美武器將返利到民進黨帳戶 綠營駁：海外黨部經費來自募款

網路社群今天流傳一篇文章，指民進黨買美國武器，直接返利到美國民進黨帳戶。民進黨發言人韓瑩嚴正駁斥稱，民進黨海外黨部經費皆...

三中案二審12月31日宣判！馬英九：當主席受民進黨打壓 盡忠職守問心無愧

台灣高等法院審理「三中案」近4年，前總統馬英九、中央投資公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清均主張無罪。馬英九表示，從政4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。