傳政府買美武器將返利到民進黨帳戶 綠營駁：海外黨部經費來自募款

網路社群今天流傳一篇文章，指民進黨買美國武器，直接返利到美國民進黨帳戶。民進黨發言人韓瑩嚴正駁斥稱，民進黨海外黨部經費皆來自募款，所有黨部收支都依法申報，公開透明，絕無任何不法收入，更不可能像過去國民黨威權時期有國庫通黨庫的情事。

韓瑩指出，針對相關不實謠言，民進黨將採取法律行動，呼籲相關人士勿再製造不實謠言，更勿轉傳不實訊息，以免觸法。

商品推薦