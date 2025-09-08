三中案二審12/31宣判！馬英九：當主席受民進黨打壓 盡忠職守問心無愧

台灣高等法院審理「三中案」近4年，前總統馬英九、中央投資公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清均主張無罪。馬英九表示，從政40年從無違法，是他引以為傲的經歷，且擔任國民黨主席期間受到民進黨打壓，仍盡忠職守，問心無愧。合議庭庭末諭知12月31日宣判。

馬英九強調「我無罪」，從政40年，當過3年法務部長、2任8年的台北市長、2任8年的中華民國總統，他奉公守法、廉潔自持，從無貪贓枉法，「我從來沒有犯罪」，這是他引以為傲的經歷。

馬英九說，他擔任國民黨主席期間，受到民進黨打壓、政治打擾的環境下，仍堅持國民黨的合法利益下，盡忠職守，他問心無愧，他也從來沒有犯罪，一審判決他無罪，完全正確，其餘交由律師辯論。

馬英九委任律師指出，馬英九2005年擔任國民黨主席，對於中視、中廣股權一事，必須仰賴專業評估，馬英九也沒有指定華夏、中視、中影的賣家，至於「包裹交易」是中投專業人員認為的最佳出售方式。

律師說，馬英九參與的會議，曾表示「現在要找出一個方法，雙方可以接受，基本上不違法，然後能夠走完」，並多次與律師確認交易合法性，且表明不能讓外界認為「賤賣黨產」，如此傷害太大。檢方曲解馬英九指示的內容，以會議中的一句話來指控，但「那一句話」並沒有達成。

律師表示，舊黨部大樓是張哲琛的主管事務，相關事務馬英九一定會徵詢張的意見，加上國民黨當時通過人力精簡案，要如實支付退休金及資遣費，資金缺口至少6億以上，國民黨是需錢孔急才必須處理舊黨部大樓來籌措經費，難道除了賣大樓還有其他辦法嗎？

律師說，2006年適逢立委補選、直轄市長及市議員選舉，馬英九的任務就是要贏得選舉，而非為國民黨多賺一點錢、少花一點錢的商業利益，且還要贏得2008年總統大選，讓國民黨重新取得執政之權，不可能以商業利益為唯一考量。

檢察官認為，馬英九、汪海清、張哲琛隱匿交易實質內容及細節，濫用財會專業掩飾、扭曲犯罪行為，且內部勾串、對外謊稱不實情節、預謀勾串證人、臨訟演練避罪，且已預先知悉交易會引來訴訟，早已預先信託6000萬元訴訟費用，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

汪海清說，當時中視狀況非常差，「誰接誰倒楣」，每月虧損8000萬元現金，中投判斷精準，「連我如此處理都要坐牢，是投資界最大笑話」。他談及裁撤黨營員工，還一度哽咽拭淚。

汪海清指出，檢察官將當時行管會副主委林永瑞的說法拿掉，譯文大量以「某男」代替林，且不想給法官看的就用「...」取代，檢方就是希望他頂替林永瑞的角色，他很主觀、情緒地跟檢察官說「我跟你們有深仇大恨嗎？你們這樣處理我，我很不能接受」。

2018年北檢以證交法特別背信等罪起訴馬英九3人。檢方認為中視、中影、中廣交易案造成國民黨4.9億、18億、15億元損失，舊黨部大樓交易案造成5.9億元損失，中廣股權交易案還有28.4億元應收股款未實現，相關交易共讓國民黨損害72.9億元。馬英九、張哲琛、汪海清一審皆無罪，檢方上訴，案件自2021年繫屬高院。

