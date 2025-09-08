快訊

柯文哲回新竹第一口不是豬腳麵線而是「它」 高虹安也一起吃

台積電設廠也沒用 美勞工部報告曝美國就業市場靠「這2行」在撐

聽新聞
0:00 / 0:00

三中案二審12/31宣判！馬英九：當主席受民進黨打壓 盡忠職守問心無愧

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
高院今天開庭審理三中案，前總統馬英九一早出庭。記者潘俊宏／攝影
高院今天開庭審理三中案，前總統馬英九一早出庭。記者潘俊宏／攝影

台灣高等法院審理「三中案」近4年，前總統馬英九、中央投資公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清均主張無罪。馬英九表示，從政40年從無違法，是他引以為傲的經歷，且擔任國民黨主席期間受到民進黨打壓，仍盡忠職守，問心無愧。合議庭庭末諭知12月31日宣判。

馬英九強調「我無罪」，從政40年，當過3年法務部長、2任8年的台北市長、2任8年的中華民國總統，他奉公守法、廉潔自持，從無貪贓枉法，「我從來沒有犯罪」，這是他引以為傲的經歷。

馬英九說，他擔任國民黨主席期間，受到民進黨打壓、政治打擾的環境下，仍堅持國民黨的合法利益下，盡忠職守，他問心無愧，他也從來沒有犯罪，一審判決他無罪，完全正確，其餘交由律師辯論。

馬英九委任律師指出，馬英九2005年擔任國民黨主席，對於中視、中廣股權一事，必須仰賴專業評估，馬英九也沒有指定華夏、中視、中影的賣家，至於「包裹交易」是中投專業人員認為的最佳出售方式。

律師說，馬英九參與的會議，曾表示「現在要找出一個方法，雙方可以接受，基本上不違法，然後能夠走完」，並多次與律師確認交易合法性，且表明不能讓外界認為「賤賣黨產」，如此傷害太大。檢方曲解馬英九指示的內容，以會議中的一句話來指控，但「那一句話」並沒有達成。

律師表示，舊黨部大樓是張哲琛的主管事務，相關事務馬英九一定會徵詢張的意見，加上國民黨當時通過人力精簡案，要如實支付退休金及資遣費，資金缺口至少6億以上，國民黨是需錢孔急才必須處理舊黨部大樓來籌措經費，難道除了賣大樓還有其他辦法嗎？

律師說，2006年適逢立委補選、直轄市長及市議員選舉，馬英九的任務就是要贏得選舉，而非為國民黨多賺一點錢、少花一點錢的商業利益，且還要贏得2008年總統大選，讓國民黨重新取得執政之權，不可能以商業利益為唯一考量。

檢察官認為，馬英九、汪海清、張哲琛隱匿交易實質內容及細節，濫用財會專業掩飾、扭曲犯罪行為，且內部勾串、對外謊稱不實情節、預謀勾串證人、臨訟演練避罪，且已預先知悉交易會引來訴訟，早已預先信託6000萬元訴訟費用，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

汪海清說，當時中視狀況非常差，「誰接誰倒楣」，每月虧損8000萬元現金，中投判斷精準，「連我如此處理都要坐牢，是投資界最大笑話」。他談及裁撤黨營員工，還一度哽咽拭淚。

汪海清指出，檢察官將當時行管會副主委林永瑞的說法拿掉，譯文大量以「某男」代替林，且不想給法官看的就用「...」取代，檢方就是希望他頂替林永瑞的角色，他很主觀、情緒地跟檢察官說「我跟你們有深仇大恨嗎？你們這樣處理我，我很不能接受」。

2018年北檢以證交法特別背信等罪起訴馬英九3人。檢方認為中視、中影、中廣交易案造成國民黨4.9億、18億、15億元損失，舊黨部大樓交易案造成5.9億元損失，中廣股權交易案還有28.4億元應收股款未實現，相關交易共讓國民黨損害72.9億元。馬英九、張哲琛、汪海清一審皆無罪，檢方上訴，案件自2021年繫屬高院。

律師 馬英九 國民黨

延伸閱讀

馬英九赴三中案辯論庭 二審可望辯論終結定宣判日

三中案二審馬英九等人出庭

三中案證據提示完畢 11點開始辯論 馬英九：我無罪

三中案馬英九由律師代答無罪 審判長提示證據清單可能念近2小時

相關新聞

三中案二審12/31宣判！馬英九：當主席受民進黨打壓 盡忠職守問心無愧

台灣高等法院審理「三中案」近4年，前總統馬英九、中央投資公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清均主張無罪。馬英九表示，從政4...

柯文哲交保 林岱樺：任何案件都不該淪為政治鬥爭工具

民眾黨創黨主席柯文哲今日獲交保返家，民進黨立委林岱樺表示，任何司法案件，都不應該淪為政治鬥爭的工具。此外，林岱樺也回應賴...

傳政府買美武器將返利到民進黨帳戶　綠營駁：海外黨部經費來自募款

網路社群今天流傳一篇文章，指民進黨買美國武器，直接返利到美國民進黨帳戶。民進黨發言人韓瑩嚴正駁斥稱，民進黨海外黨部經費皆...

林佳龍投書韓媒 籲聯合國納入台灣強化民主韌性

韓國主流媒體朝鮮日報今天刊出外交部長林佳龍投書，在聯合國創設80週年之際，呼籲國際社會將台灣納入聯合國，強化民主韌性

王定宇：「海纜七法」遏止並取締中國權宜輪灰色地帶侵擾

近年台灣海底電纜頻遭破壞，遭指與北京當局「灰色作戰」有關。賴清德總統透露，行政院正研擬提出「海纜七法」，並透過與國際合作...

【重磅快評】台獨大師的駭異 形同對賴清德開了第一槍

大罷免落幕後，賴清德總統要求民進黨立法院院黨團改組，被解讀是要求總召柯建銘去職，但柯強調任期到明年2月，外界看來僵局已成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。