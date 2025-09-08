林佳龍投書韓媒 籲聯合國納入台灣強化民主韌性

韓國主流媒體朝鮮日報今天刊出外交部長林佳龍投書，在聯合國創設80週年之際，呼籲國際社會將台灣納入聯合國，強化民主韌性。

林佳龍在投書中表示，當前國際社會正面臨更加嚴峻的不確定性與多重威脅，從持續不斷的衝突與經濟脅迫，到民主倒退與假訊息擴散，已危及以規則為基礎的國際秩序，唯有民主國家團結一致，才能強化韌性，捍衛大家珍視的生活方式與價值。

他強調，台灣是印太地區的重要成員與不可或缺的夥伴，致力維護全球和平、穩定與繁榮。台灣位處於連接日本沖繩和菲律賓的「印太第一島鏈」前線，堅守民主與自由，以抵禦威權主義擴張，並推動以「非紅供應鏈」為核心的經貿戰略，防範關鍵產業遭威權體制所掌控。

文章表示，總統賴清德承諾提升台灣國防預算，並強化全社會韌性；外交部推動「總合外交」，結合台灣外交、國防、科技與經濟實力，在複雜的國際局勢中，以「巧實力」提升台灣的國際影響力，並藉由「全球民主價值鏈」，強化與民主國家的夥伴關係，共同面對不確定的地緣政治風險、抵禦威權影響力。

林佳龍呼籲國際社會認清中國對聯合國大會第2758號決議的惡意扭曲，他指出，現在已有越來越多國家在雙邊與多邊平台等，強調台海的和平穩定。此外，多國行政與立法部門已公開表態，聯大第2758號決議既未決定台灣的地位，也未排除台灣參與包括聯合國體系在內的國際組織。

林佳龍說，在聯合國慶祝成立80週年，以及距離聯合國「2030永續發展目標」僅剩5年之際，正是將台灣納入國際社會的良機，呼籲世界承認台灣在國際舞台應有的地位，並接納其所能提供及貢獻的價值。

