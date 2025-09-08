王定宇：「海纜七法」遏止並取締中國權宜輪灰色地帶侵擾
近年台灣海底電纜頻遭破壞，遭指與北京當局「灰色作戰」有關。賴清德總統透露，行政院正研擬提出「海纜七法」，並透過與國際合作等三面向提升海纜防護韌性。民進黨立委王定宇說明，修法除了給予取締的授權法源，也希望和相關國家建立合作機制，遏止中國利用「權宜輪」進行灰色地帶侵擾。
對於「海纜七法」的內容與進度，行政院目前並未回應。
王定宇指出，中國不斷利用權宜輪騷擾周邊鄰國，特別是台灣海底電纜，賴總統提出7項修法盼處理問題。對於中國直接管轄的船隻，或掛著他國船旗卻被中國實質控制的權宜輪，這些船隻只要涉及破壞台灣海底電纜、進行灰色地帶騷擾，或參與中國軍演及軍事計劃，都會造冊列管。
他提到，除了列管，也會禁止這些船隻進入台灣水域和我國所屬港口，避免他們一方面擔負中國軍事任務，又在平時以民間運輸船名義進入到我方港口，這將成為安全漏洞。
王定宇說，中國用權宜輪進行騷擾、勾斷海底電纜，並非只有台海，波羅的海也多次發生並有船隻被查扣，而海底電纜不只關乎台灣，也影響國際通信網絡的穩定和安全，我方會和相關國家在立法、查緝、查扣上建立合作機制；這7項修法除了給予我方取締的授權法源，也希望和相關國家建立合作平台。
他說，這7項修法草案目前行政院、海委會都在盤點，提出後必須向社會說明、和在野黨溝通，也希望建構國際合作的平台，務必保護我國海域及海底電纜的安全。
