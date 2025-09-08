【重磅快評】台獨大師的駭異 形同對賴清德開了第一槍

大罷免落幕後，賴清德總統要求民進黨立法院院黨團改組，被解讀是要求總召柯建銘去職，但柯強調任期到明年2月，外界看來僵局已成；不過昨天賴清德下鄉與老柯自然互動，卻讓台獨理論大師林濁水忍不住引用民調指民眾對老柯反感度達68.5%，民進黨居然還處理不了，令他駭異。林大師用民調打老柯，也等同在黨內對賴清德開第一槍，會有破窗效應嗎？

其實，林濁水也不太駭異，如果他有看完整份民調，自然會清楚為什麼賴清德不敢對柯建銘來硬的，只能先派遣總統府秘書長潘孟安來軟的，沒想到老柯根本不理潘的「拍謝」；接著，黨秘書長徐國勇再發動黨籍立委連署，還是嚇不倒老柯。賴清德昨天到新竹與老柯同框，只能先將姿勢放軟。

林濁水所指民調是美麗島電子報於8月28日公布，這份民調是在兩波大罷免之後完成，其中確實有一部分提到三個黨團總召的好感度及反感度。其中柯建銘好感度僅14.3%，反感度達68.5%；傅崐萁好感24.4%、反感53.5%；黃國昌則以35.9%好感領先，但仍有48.5%反感。柯建銘的「表現」的確很突出，反感度居然是好感度的4.8倍，恐怕在政界是前無古人了。

但林濁水沒提的是，同一份民調中，柯建銘和賴清德的表現其實無分軒輊。林濁水強調，針對大罷免造成社會對立的責任歸屬，52％認為柯建銘應負最大責任；但林沒提的是，同一份民調也有45.8%受訪者認為賴清德是為主要責任者，兩人相差不過6.2百分點。大哥罵二哥，賴清德能對老柯大聲得起來嗎？

為了強化論理的基礎，林濁水更援引同一份民調，將台灣民眾對中共及柯建銘的好感度類比一番，並說夠恐怖的民意，台灣民眾對中共好感12.5%，反感71.6%，台灣民眾對柯建銘好感14.3%，反感68.5%，完全在誤差範圍之內，「這樣民進黨居然還處理不了柯建銘，令人駭異！」

但林濁水同樣沒提的是，同一份民調中，國人對於美國總統川普僅11.3%表示信任，不信任高達78.5%；對中國共產黨好感度12.5%，反感度71.6%。顯示台灣民意對美中皆表現出高度不信任，川普的負面觀感更為顯著。對照民進黨現行處理兩岸、美台關係的單邊押注作為，林濁水不覺駭異嗎？

10年前賴清德抵制台南市議會遭彈劾，抵制232天後終於進議會報告，他表示改革獲階段性成果，因為李的競選總幹事、樁腳判刑確定，民進黨中央也支持正副議長選舉採記名投票，他才同意進議會報告；這次賴清德既已宣示黨團要改革，但不過十天就和必須「被改革」的柯建銘同框互動，事後子弟兵郭國文又拿日相石破茂下台展現高度再次「逼宮」柯建銘，這是在玩什麼兩面手法？

賴清德和老柯互動自然，賴清德的子弟兵隨後要老柯拿出政治高度下台，一退一進之間，賴清德自己的高度反成最大的笑話；昔日台南的賴清德仍有堅持，今日台北的賴清德一天到晚只想找個替死鬼，反正什麼也處理不了，賴清德何不在總統府替老柯裝一個計數器，看老柯能撐到幾時？

