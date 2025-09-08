守護全球民主防線 歐江安：台灣致力推動三鏈戰略

駐紐西蘭代表歐江安表示，台灣身處抵抗威權主義擴張的最前線，致力推動建構全球民主價值鏈、印太第一島鏈以及非紅供應鏈的「三鏈戰略」，盼整合自身優勢，推動「總和外交」，與世界各國共建穩定繁榮。

歐江安9月4日受邀在紐西蘭威靈頓維多利亞大學（Victoria University of Wellington）舉行的「台灣脈動」（Taiwan Update）研討會發表開幕致詞。該研討會是由澳洲國立大學（National University of Australia）與威靈頓維多利亞大學共同主辦。

歐江安強調，台海和平穩定攸關紐西蘭及澳洲切身利益，對區域乃至全球穩定發展不可或缺。她從地緣安全、民主價值與經濟秩序角度，說明台灣致力推動的「三鏈戰略」、「榮邦計畫」，以及「總和外交」的內涵。

歐江安表示，台灣擁有2300萬深信民主價值的勤奮人民、成熟多元的民主政體，以及推動前瞻政策的政府；擁有如此韌性，這是台灣至今屹然挺立的關鍵因素。

歐江安表示，台灣總統賴清德上任後，因應台海情勢推動「四大和平支柱」行動計畫，提升國防預算，預料2026年將達至GDP的3%；台灣亦計畫在2030年比照北約（NATO）模式，將國防預算提升至GDP的5%。

歐江安亦提到，為強化平日訓練與準備，台灣去年6月設置「全社會防衛韌性委員會」，從國防、民生、災防、民主等多個面向，強化全台社會韌性，確保政府與人民在最嚴峻挑戰下均具備應變能力與協同作戰能力。

歐江安進一步指出，為落實總統賴清德的理念，外交部長林佳龍提出「三鏈戰略」概念與「總和外交」構想，以便發揮台灣在地緣安全、民主價值與高科技等方面的優勢。

歐江安解釋，台灣身處印太第一島鏈中心位置，是抵抗威權主義擴張的第一防線，並在因應軍事威攝、政治報復、灰色戰術、經濟脅迫、間諜滲透與認知作戰等複合式威脅方面，都累積了豐富的經驗。

歐江安相信，台灣與理念相近國家建立合作夥伴關係，能有效共同應對地緣政治不確定情勢，強化「全球民主價值鏈」。

歐江安表示，為避免關鍵產業落入威權體制掌控，台灣也將善用高科技與半導體產業優勢，打造可信賴且透明的「非紅供應鏈」。

歐江安呼籲，紐西蘭等重視民主自由價值的國家團結反制中國等威權政體片面改變現狀、扭曲二戰史實，以及不當詮釋聯大第2758號決議的行為。

歐江安也呼籲，在目前這個動盪不安的年代，正是聯合國、國際刑警組織（INTERPOL）、國際民航組織（ICAO）、世界衛生組織（WHO）、氣候變遷綱要公約（UNFCCC）等發揮作用的最好時刻；而納入台灣參與聯合國體系，則可有效避免戰爭，與全球互助共榮。

歐江安強調，台灣經濟發展符合高標準規範，且有長年遵守國際貿易承諾的良好實踐，台灣加入CPTPP等區域經貿整合機制，將有利協定整體正向發展。

