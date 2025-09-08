賴拋主權基金助傳產走向國際 施俊吉推測：為順從川普需索

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台灣前行政院副院長施俊吉。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統接受「自由時報」專訪，表示要透過設立台灣主權基金，投資或購買國際通路，讓我國傳產商品走向國際市場。正值台美關稅談判關鍵期，行政院前副院長施俊吉今天說，其實無須成立主權基金，經濟部、國貿署和外貿協會現在就在做；合理的推測是，成立主權基金是為順從美國總統川普和商務部長盧特尼克的需索。

施俊吉說，這是讓台灣在不公平的投資與分潤條件下，跟日本一樣去美國投資數千億美元。「賴總統應該告訴我們，政府是否已經（或準備）像日本一樣與美國簽訂投資協定了？」

對台灣設立主權基金與否，行政院經濟發展委員會顧問、中研院院士朱敬一本月6日批評，主張台灣設主權基金的咖，十之八九不是為了公益，而是為私利，他們想靠黨政關係，將來在主權基金搞個位子，撈一些油水。媒體記者應該去逼這些人表態。

賴清德在今天刊出的自由時報專訪中指出，台灣未來經濟發展將聚焦三個新面向，一、協助中小微型企業因應美國對等關稅衝擊；二、協助中小微型企業推動企業轉型、數位化及淨零；三、協助傳統產業合併、提高競爭力。

賴總統並提及，無論是工具機或螺絲，過去都是由經銷商下訂單、普遍缺乏通路，所以政府要協助找通路，他先前也拋出台灣成立主權基金的構想，其中一個做法就是透過「台灣主權基金」，在國際上購買或投資通路，確保我國傳統產業商品能在國際上行銷。

