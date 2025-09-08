快訊

羈押一年終於要回家了！柯文哲戴好電子腳鐶 14:30步出法庭

兒捲性侵風波 龔美富「被離職」？她分析三立老闆親斬創台元老原因

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

陳瑩、莊瑞雄關心鳳梨釋迦復耕 農業部公告專案補助

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
農業部今天公告專案補助番荔枝防風支柱，即日起至10月31日受理申請，民進黨立委陳瑩提醒有需要的農民，把握時間盡快提出申請，避免錯過。圖／陳瑩辦公室提供
農業部今天公告專案補助番荔枝防風支柱，即日起至10月31日受理申請，民進黨立委陳瑩提醒有需要的農民，把握時間盡快提出申請，避免錯過。圖／陳瑩辦公室提供

楊柳颱風過境重創台東農業，民進黨立委陳瑩與莊瑞雄今天表示，8月16日陪同行政院長卓榮泰在台東勘災，當場提出協助農民復耕具體建議，特別是針對番荔枝、鳳梨釋迦、釋迦果樹，希望能補助「防風支柱」，減輕復耕負擔。農業部今天公告專案補助番荔枝防風支柱，即日起至10月31日受理申請。陳瑩提醒有需要的農民，把握時間盡快提出申請，避免錯過。

防風支柱是鳳梨釋迦果樹最重要的保護措施，不僅能減少風災造成的樹體傾倒與枝幹折斷，更能提升果樹的防災韌性。雖然本次專案申請受理期限至今年10月31日止，但實際執行與補助使用可延長至12月31日完成，農民可依照復耕進度靈活運用。陳瑩表示，會持續督促農業部各項農業協助措施落實到位，確保台東農民能夠在災後順利復耕，讓產業盡快恢復生機。

楊柳颱風帶來強風豪雨，造成台東農業災情慘重，鳳梨釋迦、大目釋迦、文旦柚、香蕉、番石榴等皆出現嚴重落果與倒伏。陳瑩與莊瑞雄在颱風來襲當天，即於立法院爭取將「楊柳颱風」準用即將三讀的「丹娜絲颱風災後復原條例」，並向農業部建議公告台東農損「全縣全品項」，同時針對主要品項爭取「免現勘」，農業部亦快速於8月15日公告。

陳瑩表示，8月16日陪同卓榮泰勘災時，親眼看到許多鳳梨釋迦果園內的支柱毀損倒塌，樹木東倒西歪，滿地落果，農民一年心血在風雨中付諸流水，令人心疼不捨。陳瑩表示，防風支柱補助正是協助農民復耕的重要措施，期盼能有效減輕農民負擔，讓台東農業逐步恢復元氣。

農民 鳳梨釋迦 楊柳颱風

延伸閱讀

影／立法院開議前賴總統會見綠委 莊瑞雄：氣氛融洽

立委媒合業界 捐贈母校東大附小「無人機足球」

立委攜手銀行 捐贈台東15所國小迷你棒球球具

內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

相關新聞

陳瑩、莊瑞雄關心鳳梨釋迦復耕 農業部公告專案補助

楊柳颱風過境重創台東農業，民進黨立委陳瑩與莊瑞雄今天表示，8月16日陪同行政院長卓榮泰在台東勘災，當場提出協助農民復耕具...

柯文哲獲交保 凌濤：賴政府下一步應釋放國民黨黨工

民眾黨前主席柯文哲涉貪羈押禁見一年，上周五裁定7000萬元交保，柯今早同意交保。國民黨桃園市議員凌濤表示，賴政府下一步也...

民眾黨變2個太陽？ 綠議員舉一事：柯文哲會是實質決策者

民眾黨前主席柯文哲以7千萬元交保，接下來民眾黨是否「兩個太陽？」民進黨議員顏若芳今接受前立委高嘉瑜網路節目專訪，顏認為，...

民進黨稱垃圾山成台中市民噩夢 盧秀燕別神隱出來面對

民進黨今天召開記者會，指台中市大里垃圾掩埋場暫置逾34萬噸垃圾，全台最多，成市民噩夢，與台中市長盧秀燕「逢龍必反」，推翻...

賴清德盼對岸看見台灣善意 羅智強譏：誠意賴一半

自由時報今天刊出對賴清德總統的專訪。賴總統在專訪中提到希望中國張開拳頭，「手上拿著槌子，眼中看到都是釘子」，希望中國能看...

賴清德喊話對岸不要「只見釘子」鄭麗文：講的正是賴自己

賴清德總統接受自由時報專訪時提到，「手上拿著槌子，眼中看的都是釘子」，希望中國張開拳頭，與台灣展開對話。前立委鄭麗文表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。