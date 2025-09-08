陳瑩、莊瑞雄關心鳳梨釋迦復耕 農業部公告專案補助

楊柳颱風過境重創台東農業，民進黨立委陳瑩與莊瑞雄今天表示，8月16日陪同行政院長卓榮泰在台東勘災，當場提出協助農民復耕具體建議，特別是針對番荔枝、鳳梨釋迦、釋迦果樹，希望能補助「防風支柱」，減輕復耕負擔。農業部今天公告專案補助番荔枝防風支柱，即日起至10月31日受理申請。陳瑩提醒有需要的農民，把握時間盡快提出申請，避免錯過。

防風支柱是鳳梨釋迦果樹最重要的保護措施，不僅能減少風災造成的樹體傾倒與枝幹折斷，更能提升果樹的防災韌性。雖然本次專案申請受理期限至今年10月31日止，但實際執行與補助使用可延長至12月31日完成，農民可依照復耕進度靈活運用。陳瑩表示，會持續督促農業部各項農業協助措施落實到位，確保台東農民能夠在災後順利復耕，讓產業盡快恢復生機。

楊柳颱風帶來強風豪雨，造成台東農業災情慘重，鳳梨釋迦、大目釋迦、文旦柚、香蕉、番石榴等皆出現嚴重落果與倒伏。陳瑩與莊瑞雄在颱風來襲當天，即於立法院爭取將「楊柳颱風」準用即將三讀的「丹娜絲颱風災後復原條例」，並向農業部建議公告台東農損「全縣全品項」，同時針對主要品項爭取「免現勘」，農業部亦快速於8月15日公告。

陳瑩表示，8月16日陪同卓榮泰勘災時，親眼看到許多鳳梨釋迦果園內的支柱毀損倒塌，樹木東倒西歪，滿地落果，農民一年心血在風雨中付諸流水，令人心疼不捨。陳瑩表示，防風支柱補助正是協助農民復耕的重要措施，期盼能有效減輕農民負擔，讓台東農業逐步恢復元氣。

