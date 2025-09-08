聽新聞
0:00 / 0:00
柯文哲獲交保 凌濤：賴政府下一步應釋放國民黨黨工
民眾黨前主席柯文哲涉貪羈押禁見一年，上周五裁定7000萬元交保，柯今早同意交保。國民黨桃園市議員凌濤表示，賴政府下一步也應釋放國民黨黨工，還給台灣司法乾淨空間。
凌濤表示，國民黨主席朱立倫823當晚喊話「終結司法東廠，掃除政治黑手，重建司法獨立」，請賴清德政府停止任何形式的政治力介入司法，必須即刻釋放被政治收押的柯文哲及國民黨黨工，結果民調顯示，高達近5成的人民支持這樣的主張。
凌濤說，司法終於在大罷免大失敗後，恢復一點正常，釋放被檢調不成比例窮追猛打的柯文哲，而同樣被政治辦案清算的國民黨黨工仍被羈押，都應該停止黑手繼續不當欺壓，讓司法能真正回歸獨立性。
凌濤也說，他們要求賴清德政府，釋放柯文哲主席、以及黨工之外，應立即成立跨黨派的調查委員會，徹查綠電發展與其他重大建設中的所有弊案，揪出國家的蛀蟲，並對違反公正審判的押人取供，政治收押啟動調查，正義不該有顏色，廉能不容被踐踏，是對人民最基本的承諾。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言