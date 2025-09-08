柯文哲獲交保 凌濤：賴政府下一步應釋放國民黨黨工

民眾黨前主席柯文哲涉貪羈押禁見一年，上周五裁定7000萬元交保，柯今早同意交保。國民黨桃園市議員凌濤表示，賴政府下一步也應釋放國民黨黨工，還給台灣司法乾淨空間。

凌濤表示，國民黨主席朱立倫823當晚喊話「終結司法東廠，掃除政治黑手，重建司法獨立」，請賴清德政府停止任何形式的政治力介入司法，必須即刻釋放被政治收押的柯文哲及國民黨黨工，結果民調顯示，高達近5成的人民支持這樣的主張。

凌濤說，司法終於在大罷免大失敗後，恢復一點正常，釋放被檢調不成比例窮追猛打的柯文哲，而同樣被政治辦案清算的國民黨黨工仍被羈押，都應該停止黑手繼續不當欺壓，讓司法能真正回歸獨立性。

凌濤也說，他們要求賴清德政府，釋放柯文哲主席、以及黨工之外，應立即成立跨黨派的調查委員會，徹查綠電發展與其他重大建設中的所有弊案，揪出國家的蛀蟲，並對違反公正審判的押人取供，政治收押啟動調查，正義不該有顏色，廉能不容被踐踏，是對人民最基本的承諾。

