民眾黨變2個太陽？ 綠議員舉一事：柯文哲會是實質決策者
民眾黨前主席柯文哲以7千萬元交保，接下來民眾黨是否「兩個太陽？」民進黨議員顏若芳今接受前立委高嘉瑜網路節目專訪，顏認為，柯文哲不需要當黨主席，但還會是「實質決策者」。黃國昌將變成虛位黨主席，可能變成「小星星」。
顏若芳今天接受高嘉瑜網路節目「新聞給問嗎？」專訪。顏若芳認為，過去這一年，黃國昌要辦民眾黨活動都還是要用「柯文哲為主體」號召，並且努力要將「小草洗成蔥粉」，所以不容懷疑，柯文哲還是有一群小草支持者，雖某種程度還是支持黃國昌，不過柯文哲交保出來了，就會回到柯文哲這邊。
主持人高嘉瑜也現場再唱郭富城過去經典廣告的廣告歌，酸柯文哲交保出來後，是「安靜地走開，還是勇敢留下來？」顏若芳說，若依照過去2014、2015年以來一路她認識的柯文哲，依柯過去的個性應該不會太安靜。若柯文哲「安靜地走開」，那就不會在法庭上，還有現在柯文哲社群小編都沒有停更過。
顏若芳認為，柯文哲出來後，民眾黨不會有兩個太陽，因黃國昌就不是太陽了，可能變成「小星星」，需要被襯托才看得到他。
