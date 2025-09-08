柯文哲交保 國民黨竹市主委李縉穎聲援：柯媽蒼老許多

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪羈押禁見1年，柯文哲今天將交保，國民黨新竹市黨部主委李縉穎表示，對柯文哲市長的遭遇感到難過與不平，更嚴正反對羈押取供，「希望柯文哲是受民進黨濫用司法手段追殺的最後一人」。

柯文哲因京華城案歷經近1年的關押，上周終於獲台北地方法院合議庭裁定以7000萬元交保。柯文哲原本表示還要深思2天，但妻子陳佩琪已經做好交保準備。柯今天交保在即，台北地院已派中型囚車赴看守所押解柯，將柯載回法院。

國民黨新竹市黨部主委李縉穎表示，常看到柯媽何瑞英在地方上走動，自己也會去探望她。這一陣子，因為柯市長的事情，感受到柯媽媽也蒼老了許多。柯市長都還沒去到柯爸爸柯承發的長眠之地。期待他盡快回到新竹老家，陪陪柯媽媽，去給柯爸爸上香。

李縉穎說，不只是柯文哲，賴清德總統上任以來，濫用司法手段對在野黨進行追殺，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹及很多的黨工同志都遭押人取供的方式對待。反之，民進黨涉及重大貪汙與共諜案件人士卻能輕易交保，令社會大眾對台灣司法感到悲哀。