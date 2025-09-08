快訊

柯文哲保金差2千萬元補足 民眾黨發言人：1千萬是現金、1千萬將匯款

柯文哲提早到了！ 囚車提早11:50出發、12:20抵達法院

隔夜菜反覆加熱 醫提醒致命細菌！剩菜剩飯保存5原則

柯文哲交保 國民黨竹市主委李縉穎聲援：柯媽蒼老許多

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
見柯文哲交保後乘坐囚車駛離，北所外小草們興奮大喊「柯文哲 清清白白！」記者蔣永佑／攝影
見柯文哲交保後乘坐囚車駛離，北所外小草們興奮大喊「柯文哲 清清白白！」記者蔣永佑／攝影

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪羈押禁見1年，柯文哲今天將交保，國民黨新竹市黨部主委李縉穎表示，對柯文哲市長的遭遇感到難過與不平，更嚴正反對羈押取供，「希望柯文哲是受民進黨濫用司法手段追殺的最後一人」。

柯文哲因京華城案歷經近1年的關押，上周終於獲台北地方法院合議庭裁定以7000萬元交保。柯文哲原本表示還要深思2天，但妻子陳佩琪已經做好交保準備。柯今天交保在即，台北地院已派中型囚車赴看守所押解柯，將柯載回法院。

國民黨新竹市黨部主委李縉穎表示，常看到柯媽何瑞英在地方上走動，自己也會去探望她。這一陣子，因為柯市長的事情，感受到柯媽媽也蒼老了許多。柯市長都還沒去到柯爸爸柯承發的長眠之地。期待他盡快回到新竹老家，陪陪柯媽媽，去給柯爸爸上香。

李縉穎說，不只是柯文哲，賴清德總統上任以來，濫用司法手段對在野黨進行追殺，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹及很多的黨工同志都遭押人取供的方式對待。反之，民進黨涉及重大貪汙與共諜案件人士卻能輕易交保，令社會大眾對台灣司法感到悲哀。

李縉穎強調，釋放柯文哲成為司法的最後一塊遮羞布，即便隸屬不同的政黨，柯市長都是他的前老闆，他本人也對柯市長的遭遇感到難過與不平，更嚴正反對羈押取供，「希望柯文哲是受民進黨濫用司法手段追殺的最後一人」。

國民黨新竹市黨部主委李縉穎表示，對柯文哲市長的遭遇感到難過與不平，更嚴正反對羈押取供，「希望柯文哲是受民進黨濫用司法手段追殺的最後一人」。圖／報系資料照
國民黨新竹市黨部主委李縉穎表示，對柯文哲市長的遭遇感到難過與不平，更嚴正反對羈押取供，「希望柯文哲是受民進黨濫用司法手段追殺的最後一人」。圖／報系資料照

柯文哲

延伸閱讀

影／柯文哲點頭交保 彰化民代、小草驅車北上「接阿北回家」

柯文哲交保囚車提前一個半小時出發 小草嗨喊：柯P清清白白

柯文哲保金差2千萬元補足 民眾黨發言人：1千萬是現金、1千萬將匯款

柯文哲同意交保 趙少康：能出來最好

相關新聞

柯文哲交保 國民黨竹市主委李縉穎聲援：柯媽蒼老許多

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪羈押禁見1年，柯文哲今天將交保，國民黨新竹市黨部主委李縉穎表示，...

民進黨稱垃圾山成台中市民噩夢 盧秀燕別神隱出來面對

民進黨今天召開記者會，指台中市大里垃圾掩埋場暫置逾34萬噸垃圾，全台最多，成市民噩夢，與台中市長盧秀燕「逢龍必反」，推翻...

賴清德盼對岸看見台灣善意 羅智強譏：誠意賴一半

自由時報今天刊出對賴清德總統的專訪。賴總統在專訪中提到希望中國張開拳頭，「手上拿著槌子，眼中看到都是釘子」，希望中國能看...

賴清德喊話對岸不要「只見釘子」鄭麗文：講的正是賴自己

賴清德總統接受自由時報專訪時提到，「手上拿著槌子，眼中看的都是釘子」，希望中國張開拳頭，與台灣展開對話。前立委鄭麗文表示...

國民黨改選跑出一群造王者 但為何沒人想選黨代表？

國民黨主席近期準備改選，眾多人士表態，參選人數大爆炸，但要同時競選的黨代表卻乏人問津，現任者要連任意願也不高，導致「黨主席熱、黨代表冷」的情況，沒有黨代表一同造勢，除非主席候選人本身魅力夠強，否則現在討論熱烈的主席之戰，最後實際投票結果恐不如預期，若當選票數沒達到一定標準，恐影響接下來的領導統御，對國民黨迎戰2026、2028都是大危機。

酸柯建銘反感度直逼中共 林濁水駭異：民進黨居然處理不了　

大罷免落幕，民進黨內部檢討聲不斷，賴清德總統日前要求民進黨立法院院黨團改組，形同要求萬年總召柯建銘去職，但柯未有辭意，強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。