民進黨稱垃圾山成台中市民噩夢 盧秀燕別神隱出來面對

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人吳崢、卓冠廷召開「盧秀燕執政7年留爛攤 34萬噸垃圾山冠全台」記者會。圖／民進黨提供
民進黨發言人吳崢、卓冠廷召開「盧秀燕執政7年留爛攤 34萬噸垃圾山冠全台」記者會。圖／民進黨提供

民進黨今天召開記者會，指台中市大里垃圾掩埋場暫置逾34萬噸垃圾，全台最多，成市民噩夢，與台中市長盧秀燕「逢龍必反」，推翻前朝政策，導致垃圾量暴增無法處理，加上環保局貪汙弊案有關，但盧秀燕至今神隱一周，市府螺絲掉滿地，並質問市府是否施壓環保局基層噤聲，請盧秀燕出來面對。

民進黨發言人吳崢、卓冠廷召開「盧秀燕執政7年留爛攤 34萬噸垃圾山冠全台」記者會。卓冠廷表示，9月1日媒體揭露大里垃圾山爆滿，民進黨台中市議會黨團接續召開記者會，盧秀燕至今神隱7天，避不回應。

他說，事實上，林佳龍前市府卸任前大里掩埋場垃圾量僅7000噸，2019年盧秀燕上任第一年就達3.7萬噸，到今年高達爆滿的34萬噸，佔全台灣22縣市露天堆置垃圾量的四成。盧秀燕搞出全台最大垃圾山，垃圾量較前朝暴增50倍，就是盧秀燕逢「龍」必反的悲劇。

卓冠廷指出，早在2018年，林佳龍市府已編列文山焚化廠改善10億元預算，預計2021年可完工，只要盧秀燕上任執行，即可順利解決垃圾問題。遺憾盧秀燕上任後，推翻前朝政策，宣稱要改BOT，卻一拖再拖至今未完成發包，工程經費更暴增至85億元，預估要到2032年才能完工，導致台中垃圾山慘況。

卓冠廷表示，垃圾山爭議爆發至今一周，盧秀燕持續神隱。更質問是否有市府官員施壓環保局基層，禁止對大里掩埋場發表相關言論、要求基層不要影響環保局名譽、不要對民代爆料言論評論？盧秀燕8年任期，除了賣地、凡事推中央，現在還留下全台最大垃圾山，其他就是一場空。

吳崢表示，審計報告早已逐年示警，台中市焚化廠處理量能不足，掩埋場容量亦不敷使用，但盧秀燕市府從上任至今一路擺爛。台中3座焚化廠皆老舊待更新，卻因盧秀燕在ROT與BOT方案間反覆搖擺，文山焚化廠拖延至今年才招商，預計2032年才能完工。盧市府7年來無力處理垃圾問題，完全無法解決市民最基本的民生需求。

吳崢痛批，盧秀燕常以「上班時間只談市政」自居，如今卻神隱超過一周，始終未對垃圾危機回應，更放任市府局處螺絲鬆動。近日台中市環保局更爆發貪污弊案，竟有清潔隊收受廠商賄賂，駛離路線142次，違法收運廢棄物。盧市府貪污舞弊、螺絲掉滿地，要求盧秀燕立即公開說明，給市民一個交代。

