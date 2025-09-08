賴清德盼對岸看見台灣善意 羅智強譏：誠意賴一半

自由時報今天刊出對賴清德總統的專訪。賴總統在專訪中提到希望中國張開拳頭，「手上拿著槌子，眼中看到都是釘子」，希望中國能看到台灣的善意。是否代表釋出橄欖枝？立法院國民黨團書記長羅智強對此表示，賴清德是「誠意賴一半」。副書記長林沛祥則說，總統應該先好好檢討自己，作到言行一致。

羅智強今天上午受訪表示，黨主席作為選戰主帥，為了敗選負責下台是慣例，例如2012年、2018年、2022年民進黨選輸，蔡英文都辭去主席。但是賴清德的負責方式很特別，自己不辭職主席，卻與黨團總召柯建銘糾纏，要他辭職，根本缺乏領導者的高度。

他譏諷，「和解橄欖枝」不知已說多少次，根本是「只聞樓梯響，只見刀下來」，要消耗公信力到什麼時候？賴清德還是先「下詔罪己」，為大罷免失敗負責。

對於民眾黨主席柯文哲將接受交保，羅智強也說，希望他在接下來的司法過程，好好為自己清白辯護。

