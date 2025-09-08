快訊

柯文哲保金差2千萬元補足 民眾黨發言人：1千萬是現金、1千萬將匯款

柯文哲提早到了！ 囚車提早11:50出發、12:20抵達法院

隔夜菜反覆加熱 醫提醒致命細菌！剩菜剩飯保存5原則

總統：釋出女性勞動力 擬放寬1小孩就能請家庭幫傭

中央社／ 台北8日電

總統賴清德接受媒體專訪表示，執政黨將啟動「四個調整」讓社會休養生息，將持續推動加薪、減稅、增加福利，勇於解決社會需求，並喊話立法院「民生優先、政治擺兩邊」。

賴總統接受「自由時報」專訪，今天刊出專訪內容，訪談議題觸及勞工加薪、稅賦減免、長照3.0、女性勞動力釋出、以及關稅談判與企業因應、朝野對話、疑美論與兩岸關係等議題。

經濟發展方面，總統說，未來將聚焦3個新面向，一是協助中小微型企業因應美國對等關稅衝擊，2是協助中小微型企業推動企業轉型、數位化及淨零，3是協助傳統產業合併、提高競爭力，並透過「台灣主權基金」投資或購買國際通路，讓傳產商品走向國際市場。

總統指出，基本工資在前總統蔡英文時期連年調整，他上任後也持續調漲，且為公務員、國軍加薪，並要求企業申請上市櫃，新進員工薪資必須達一定標準，未來期盼勞動部進一步對規範企業申請外勞時，企業必須先為本國員工加薪到一定程度才能核准外勞。

談及減稅，總統說，明年年輕人年薪新台幣62萬元以下即可免稅，4口之家若有2名5歲以下子女、家庭年收入164萬1000元以下免稅，如果還扶養2名長者，家庭年收入超過200萬以上仍可免稅，目前台灣已有近半人口不用繳稅，而是由收入前1%的人承擔近5成稅收，政府不斷努力平衡貧富差距。

總統說，政府正推動長照3.0，同時也鼓勵行政院長卓榮泰努力解決社會需求，像是若要釋出女性勞動力就要協助解決問題，因此未來擬讓家庭只要有1個小孩就能聘請家庭幫傭，藉以勇於解決社會需要的民生議題。

對等關稅部分，總統指出，目前技術性協議、磋商都已完成，現在等最後一個總合性會議。而到阿拉斯加投資是基於能源安全，很早之前就有規劃，後因美國政府邀請再加上關稅談判，當時政府的確有表達願意去投資阿拉斯加。

談及疑美論，總統說，美國總統川普上任後，在外交、國防等各面向或是提供給台灣的協助，並沒有停止、減少，反而是持續在增強，這部分民眾清楚了解後，要有信心。

對於中國的灰色地帶侵擾，總統表示，國安單位已經把中國，例如參與過軍演的油輪、貨輪，或是曾經劃破海底電纜的船隻做列案、特別監管；政府近期也會提出保護海底電纜相關的7部法律、7個子法，目前行政院正在討論。

總統說，中國不應該輕忽或無視於台灣善意，他非常希望中國能張開拳頭，有一句話說「你手上拿著槌子，你眼中看的都是釘子」，手上如果拿的是橄欖枝，就可清楚看到台灣人民的善意，只要正視中華民國存在的事實，也正視台灣民意，相信很多事情都可迎刃而解。

被問及「同溫層效應」，總統表示，他勉勵自己和內閣一定要改變形式，第一，回應要快；第2要廣、要分眾；第3是深入基層；第4善用科技；第5是首長一定要站在第一線捍衛政策、深入基層，被誤解的部分更要親自說明，才有辦法產生效果。

對於朝野關係，總統說，他希望法定體制一定要恢復功能，就是「立法院職權行使法」程序能滿足法律要求；其次是非常希望朝野協商能發揮功能，朝野的主張才有辦法落實；第3是行政院長要跟在野黨、甚至是跟立法院長韓國瑜有直接溝通管道，大家以「民生為優先，政治攻防擺兩邊」。

疑美論 朝野協商 立法院職權行使法

延伸閱讀

賴清德喊話對岸不要「只見釘子」鄭麗文：講的正是賴自己

川普首席經濟顧問：聯準會須「完全」免於政治干擾

賴清德傾聽之旅3小時十分熱烈 與會提2026桃市長人選早定

湯姆漢克斯獲西點軍校頒獎取消　疑與政治立場有關

相關新聞

柯文哲交保後預計赴新竹探母 小草中午北院集結等候

民眾黨前主席柯文哲遭羈押超過1年，今天終於可以交保返家，中午時柯文哲已從北所坐車到北院，不少小草也逐漸集結到北院外，準備...

民進黨稱垃圾山成台中市民噩夢 盧秀燕別神隱出來面對

民進黨今天召開記者會，指台中市大里垃圾掩埋場暫置逾34萬噸垃圾，全台最多，成市民噩夢，與台中市長盧秀燕「逢龍必反」，推翻...

賴清德盼對岸看見台灣善意 羅智強譏：誠意賴一半

自由時報今天刊出對賴清德總統的專訪。賴總統在專訪中提到希望中國張開拳頭，「手上拿著槌子，眼中看到都是釘子」，希望中國能看...

賴清德喊話對岸不要「只見釘子」鄭麗文：講的正是賴自己

賴清德總統接受自由時報專訪時提到，「手上拿著槌子，眼中看的都是釘子」，希望中國張開拳頭，與台灣展開對話。前立委鄭麗文表示...

國民黨改選跑出一群造王者 但為何沒人想選黨代表？

國民黨主席近期準備改選，眾多人士表態，參選人數大爆炸，但要同時競選的黨代表卻乏人問津，現任者要連任意願也不高，導致「黨主席熱、黨代表冷」的情況，沒有黨代表一同造勢，除非主席候選人本身魅力夠強，否則現在討論熱烈的主席之戰，最後實際投票結果恐不如預期，若當選票數沒達到一定標準，恐影響接下來的領導統御，對國民黨迎戰2026、2028都是大危機。

酸柯建銘反感度直逼中共 林濁水駭異：民進黨居然處理不了　

大罷免落幕，民進黨內部檢討聲不斷，賴清德總統日前要求民進黨立法院院黨團改組，形同要求萬年總召柯建銘去職，但柯未有辭意，強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。