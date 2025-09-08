總統：釋出女性勞動力 擬放寬1小孩就能請家庭幫傭

總統賴清德接受媒體專訪表示，執政黨將啟動「四個調整」讓社會休養生息，將持續推動加薪、減稅、增加福利，勇於解決社會需求，並喊話立法院「民生優先、政治擺兩邊」。

賴總統接受「自由時報」專訪，今天刊出專訪內容，訪談議題觸及勞工加薪、稅賦減免、長照3.0、女性勞動力釋出、以及關稅談判與企業因應、朝野對話、疑美論與兩岸關係等議題。

經濟發展方面，總統說，未來將聚焦3個新面向，一是協助中小微型企業因應美國對等關稅衝擊，2是協助中小微型企業推動企業轉型、數位化及淨零，3是協助傳統產業合併、提高競爭力，並透過「台灣主權基金」投資或購買國際通路，讓傳產商品走向國際市場。

總統指出，基本工資在前總統蔡英文時期連年調整，他上任後也持續調漲，且為公務員、國軍加薪，並要求企業申請上市櫃，新進員工薪資必須達一定標準，未來期盼勞動部進一步對規範企業申請外勞時，企業必須先為本國員工加薪到一定程度才能核准外勞。

談及減稅，總統說，明年年輕人年薪新台幣62萬元以下即可免稅，4口之家若有2名5歲以下子女、家庭年收入164萬1000元以下免稅，如果還扶養2名長者，家庭年收入超過200萬以上仍可免稅，目前台灣已有近半人口不用繳稅，而是由收入前1%的人承擔近5成稅收，政府不斷努力平衡貧富差距。

總統說，政府正推動長照3.0，同時也鼓勵行政院長卓榮泰努力解決社會需求，像是若要釋出女性勞動力就要協助解決問題，因此未來擬讓家庭只要有1個小孩就能聘請家庭幫傭，藉以勇於解決社會需要的民生議題。

對等關稅部分，總統指出，目前技術性協議、磋商都已完成，現在等最後一個總合性會議。而到阿拉斯加投資是基於能源安全，很早之前就有規劃，後因美國政府邀請再加上關稅談判，當時政府的確有表達願意去投資阿拉斯加。

談及疑美論，總統說，美國總統川普上任後，在外交、國防等各面向或是提供給台灣的協助，並沒有停止、減少，反而是持續在增強，這部分民眾清楚了解後，要有信心。

對於中國的灰色地帶侵擾，總統表示，國安單位已經把中國，例如參與過軍演的油輪、貨輪，或是曾經劃破海底電纜的船隻做列案、特別監管；政府近期也會提出保護海底電纜相關的7部法律、7個子法，目前行政院正在討論。

總統說，中國不應該輕忽或無視於台灣善意，他非常希望中國能張開拳頭，有一句話說「你手上拿著槌子，你眼中看的都是釘子」，手上如果拿的是橄欖枝，就可清楚看到台灣人民的善意，只要正視中華民國存在的事實，也正視台灣民意，相信很多事情都可迎刃而解。

被問及「同溫層效應」，總統表示，他勉勵自己和內閣一定要改變形式，第一，回應要快；第2要廣、要分眾；第3是深入基層；第4善用科技；第5是首長一定要站在第一線捍衛政策、深入基層，被誤解的部分更要親自說明，才有辦法產生效果。

對於朝野關係，總統說，他希望法定體制一定要恢復功能，就是「立法院職權行使法」程序能滿足法律要求；其次是非常希望朝野協商能發揮功能，朝野的主張才有辦法落實；第3是行政院長要跟在野黨、甚至是跟立法院長韓國瑜有直接溝通管道，大家以「民生為優先，政治攻防擺兩邊」。

