賴清德喊話對岸不要「只見釘子」鄭麗文：講的正是賴自己
賴清德總統接受自由時報專訪時提到，「手上拿著槌子，眼中看的都是釘子」，希望中國張開拳頭，與台灣展開對話。前立委鄭麗文表示，這講的不正是賴清德自己嗎？一年多來把在野全當成假想敵，現在還執迷不悟。
賴總統表示，中國不應該輕忽或無視於台灣的善意，他非常希望中國能夠張開拳頭，有一句話說「你手上拿著槌子，你眼中看的都是釘子」，手上如果拿的是橄欖枝，就可以清楚看到台灣人民的善意。
鄭麗文今接受「千秋萬事」廣播專訪時指出，賴清德不理解反中牌為何失靈，當綠營及側翼在街頭遇到人就質疑對方的口音、忠誠，動輒騷擾人家，公開霸凌所有國民黨立委，這就是大家看不下去的理由。現在還在繼續幼稚、反智的反中言論，這才是老百姓最反感的。這一年來最該團結的人，卻跟對岸講這番話，真的是無藥可救。
鄭麗文說，賴清德所說的感覺好像是在罵自己，說台灣需要休養生息，他一年前就應該知道這件事了，是誰聽不進去？是誰又在內耗台灣、製造更多無法彌補的仇恨跟撕裂？不就是賴清德自己嗎？「你要下詔罪己，你懂不懂這個道理？」
對於目前出現的「疑美論」，賴總統表示，在美國總統川普執政期間，美國對台灣的合作與協助不僅未曾減少，反而持續增強。
鄭麗文質疑，為何賴清德會在這時候去駁疑美論？今天台灣主流民意這麼疑賴、反賴，這才是他要去處理的吧？怎麼會替美方擔心台灣有疑美論？「你是兒皇帝還是偽政權？」每天在搞內部的政治鬥爭，又在向白宮交心表態，「難道今天大罷免大失敗是因為美國沒有支持你嗎？」
