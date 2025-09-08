酸柯建銘反感度直逼中共 林濁水駭異：民進黨居然處理不了
大罷免落幕，民進黨內部檢討聲不斷，賴清德總統日前要求民進黨立法院院黨團改組，形同要求萬年總召柯建銘去職，但柯未有辭意，強調任期到明年2月。民進黨前立委林濁水昨引用民調指出，台灣民眾對柯建銘反感度達68.5%，民進黨居然還處理不了柯建銘，令他駭異。
林濁水引用的這份數據為「美麗島電子報」最新民調，結果顯示，大罷免後，民眾對柯建銘反感度飆至68.5%，好感度只剩14.3%；針對大罷免造成社會對立的責任歸屬，民眾普遍將矛頭指向民進黨內部，52％認為柯建銘應負最大責任。
林濁水昨在臉書發文，將台灣民眾對中共及柯建銘的好感度類比，並發表評論。他說，夠恐怖的民意，台灣民眾對中共好感12.5%，反感71.6%，台灣民眾對柯建銘好感14.3%，反感68.5%，完全在誤差範圍之內，「這樣民進黨居然還處理不了柯建銘，令人駭異！」
