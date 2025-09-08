英籍記者控TaiwanPlus遭政治干預 王鴻薇：戳破「國王的新衣」

公營影音平台TaiwanPlus前英國籍主管Ed Moon（中文名艾永青）今年7月離職返英，9月初在社群平台發文解釋原因，稱起因為工作被政治干預，又目睹大罷免亂象，家人被極端份子發文攻擊， 感到失望才離職。國民黨立委王鴻薇表示，一個在台灣公共電視體系工作過的外國媒體人發表這樣的文章，絕對是民進黨執政下台灣新聞媒體的一大警鐘。

王鴻薇表示，Ed Moon指出，「大罷免」被包裝成是台灣民主與公民行動的展現，但「大眾似乎並不買單」，並表示新政府（賴清德）上任之初，在未掌握國會多數的情況下，並未共組聯合內閣。

王鴻薇表示，相反地，早開始要對「所有可能的在野黨立委」發動大罷免，還巧妙地與民進黨脫鉤，包裝成「公民團體」的自發行為。他感嘆這種「與民進黨無關」的假象，竟然被篇民進黨的評論界全盤接受。他質疑那些所謂「公民團體」的成員，有多少其實是民進黨選民、黨員？

王鴻薇說，Ed Moon也拆穿了民進黨的「通過二階不算輸」的說法，文章分析，在台灣幾乎每個選區，至少會有三成選民支持民進黨或國民黨（主要在野黨）的候選人。在當前這個高度極化的台灣政治氛圍，要讓 10% 的民進黨支持者願意簽下罷免國民黨立委連署，絕對是做得到的。

更讓Ed Moon無法接受的是，原來其中兩位（八炯和閩南狼）主要參與支持罷免的活動人士，竟然在研究納粹主義，甚至使用類似的符號，說自己「正在尋找一個群體，把他們當作猶太人一樣對待，來操弄政治氛圍。

王鴻薇表示，「曾愛台灣的理性討論空間 今被極端言論取代」Ed Moon戳破了民進黨「國王的新衣」，也讓熱愛大內宣的民進黨顏面無光，讓一個在台灣公共電視體系工作過的外國媒體人發表這樣的文章，絕對是民進黨執政下台灣新聞媒體的一大警鐘。

