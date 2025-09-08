和外交部攜手歐洲台灣文化年 文化部長李遠上任後首度訪法國

離巴黎奧賽美術館幾步之遙的一棟18世紀建築內，藏著一個散發台灣文化能量的基地—文化部駐法國代表處台灣文化中心(巴文中心)。文化部長李遠上任以來，7日首次造訪歐洲，首站便來到巴文中心。李遠表示，今年文化部和外交部首度攜手舉辦「2025歐洲台灣文化年」，外交部長林佳龍告訴他，透過文化的力量更容易突破外交困境。巴文中心主任胡晴舫指出，近年巴文中心已辦理十一場以台灣為主題國的活動，成效顯著，如今年的布洛瓦漫畫便邀請台灣成為主題國，持續推進並深耕台灣文化品牌。

李遠回憶，上次來到法國已是2000年之前，在秋天來到巴黎，彷彿走進雷諾瓦的畫。他表示，法國對於台灣一向很有興趣，當年是法國首先將台灣電影帶入歐洲。駐法國代表處大使郝培芝，是駐法代表處第一任女性大使。她表示，近年台法關係突飛猛進、來到歷史的新高點，包括台灣首位卸任總統蔡英文訪法。而今年將有多位台灣部長訪法，「期待有更多部長訪法國」。

胡晴舫分享近年巴文中心策略，除了讓台灣成為國際藝文活動的主題國，也努力把台灣文化體驗搬到國際。此外，因應後疫情時代，聚焦「綠能策展」的思維，讓展覽能就地移展、減少碳足跡。而大巴黎地區近年出現許多駐村計畫，巴文中心除了推薦台灣藝術家插旗，也接手辦理與104合作的VR駐村計畫。

台法文化獎評審林曼麗1990年代任職北美館館長期間，曾到巴黎辦展覽。她表示，當時多是單打獨鬥，外交單位的合作有限。但這段時間以來，她看到台灣內部的文化實力加強了、也重視外在資源的整合。

李遠預計8日在法蘭西學院主持第28屆台法文化獎頒獎典禮，9日拜訪國民議會及會晤友台小組議員，還將拜會大皇宮主席傅席耶（Didier Fusiller）等文化界人士；預計於10日抵達捷克，出席台博館在捷克國家技術博物館舉辦的「獵人之徑．海人之道：台灣原住民族山林與海洋智慧」、訪視台灣國樂團在捷克音樂博物館舉辦的「台灣歌仔戲工作坊」。

商品推薦