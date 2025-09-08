4年花1億 府大手筆換冷氣 藍白：先換能源政策

總統府明年度預算中，續編更換中央空調主機和送風機系統預算，明年為最後一年經費，要花五千七百五十六萬元，這筆預算執行四年，共花九千九百六十萬元。藍白立委質疑，不是不能換冷氣，但更該優先換掉的是錯誤的能源政策。

總統府昨晚回應表示，現有空調設備使用超過廿年，面臨老舊、維修頻繁等問題，自四年前依規畫分年編列預算，逐步汰換空調設備，並非浪費。

因應藍白刪凍今年度中央政府預算，總統府一度關閉夜間照明和取消開放民眾參觀來節省經費，後來預算解凍，有網友發現凌晨過後的夜間照明恢復，本月廿日起也將重新開放給民眾假日參觀總統府。根據預算書，夜間照明和開放參觀的明年度維護保養費為六十五萬元和四百五十萬元，編列明年度水電費為三千兩百八十四點一萬元。

總統府推動中央空調主機和送風機系統汰換風機和管線計畫，分四年辦理，過去三年已編列四千兩百零四萬元，今年度最後一年編列五千七百五十六萬元，總預算為九千九百六十萬元；總統府明年度預算書指出，管線經費三百五十六萬元，還包含房屋養護三百五十六萬元，及雜項設備費五千四百萬元。

民眾黨立委張啓楷質疑，該計畫分四年辦理，為何明年度編列的預算規模，超越前三年度加總，看起來完全不符合比例；總統府應先提出執行計畫，立委才能依此詳細審查預算，若有不合理之處也能調整，同時希望民進黨檢討錯誤的能源政策。

國民黨立委葛如鈞表示，總統府不是不能換冷氣，而是不能搖擺雙標；審預算時，總統府說預算被砍沒錢開冷氣，府方發言人郭雅慧當時還大呼「燈少開、冷氣早關，預算被砍總統府拚節能」，如今審完預算，繼續使用先前編列近億元預算，大手筆換冷氣。

葛如鈞還說，電價節節上升是錯誤能源政策所導致，府方不吝用納稅錢換新設備，卻不想想有更多人因為經濟拮据和電費升高，開始吹不起冷氣；請總統府先同步把錯誤的能源政策、錯誤的經濟政策和行政院長換掉，再來換冷氣。

總統府明年新增預算項目，包含憲兵二一一營駐府營舍改善工程要花一千八百萬元，先前有國民黨立委關切營舍空間狹小不舒適，總統府今年花一百十八點七萬元找人設計，明年要開始整建。

