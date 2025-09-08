聽新聞
藍黨魁參選爆炸 助藍白合者贏面大

聯合報／ 記者鄭媁李成蔭／台北報導

國民黨主席十月十八日改選，面對眾多參選者情況下，戰局撲朔迷離。藍營人士認為，檯面上競爭者多對二○二八抬轎台中市長盧秀燕有高度共識，最後關鍵將落在，誰有能力在二○二六與二○二八助藍白成功整合，誰就能出線。

國民黨主席改選登記與領表時間順延至九月十五日至十九日，已有九人表態競逐。藍營人士分析，藍白合是藍營重返執政目標關鍵。

國民黨立委羅智強確定取得黨主席參選資格，他昨宣示啟動「正義集結，尚青國民黨全台政見會」，將展開全台請益之旅，與黨員當面交流。

國民黨主席朱立倫上周頒發中評委主席團證書給中廣前董事長趙少康、台大前校長管中閔，為選情投下變數。藍營人士分析，台北市前市長郝龍斌的勸進聲浪雖高，但黨內有聲音認為，郝當選恐不利藍白合作；而趙少康的聲量與領導力無庸置疑，但是否會分散票源、讓「二軍」勝出機率增加，也是黨內擔憂之一。

另一位表態參選黨主席的前立委鄭麗文則強調未與任何人有棄選默契，呼籲黨內避免「密室交易」。她今早將接受廣播節目專訪，預料將再次重申參選到底的決心。此外，網傳孫文學校總校長張亞中擬退出黨主席角逐。張亞中昨急發聲明駁斥傳聞。

黨主席 國民黨 藍白合

