英媒體人離職 在野：檢討TaiwanPlus預算

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰張文馨、編譯盧思綸／台北報導
Ed Moon（艾永青）於內容創作平台寫下離開台灣的原因，引發社群討論。圖／取自Ed Moon「substack」
Ed Moon（艾永青）於內容創作平台寫下離開台灣的原因，引發社群討論。圖／取自Ed Moon「substack」

TaiwanPlus影音平台前英國籍主管Ed Moon（中文名艾永青）於今年七月離職返英；他近日貼文指出，起因為工作被政治干預，接著又目睹大罷免亂象，而壓垮最後一根稻草的是政治極端分子對他及家人的攻擊，他已無法相信台灣走在正確方向。

在野黨立委齊轟，台灣的言論自由被嚴重打壓，將於新會期檢討TaiwanPlus；執政黨立委說，極端言論有害台灣團結，政治人物都有責任。

TaiwanPlus回應說，TaiwanPlus新聞製播內容若有違反公共電視新聞自律、倫理或相關製播規範之審議及改善建議事項，均依照公共電視「節目暨新聞自律委員會設置辦法」及相關規定處理。

對於文章曝光引發熱議，艾永青再度回應，坦言他的文章成為政治攻防工具讓他意外，並以三點聲明澄清立場。他強調，台灣的現實遠比「藍綠對立」或「親中／親台」的二元分類複雜，他本人並不屬於任何陣營，更希望藉此提醒社會警惕極端言論對民主與社會的危害。

艾永青在台超過十年，月初於社群平台發出一篇以「(My)Great Taiwan Recall」為題文章，回顧過去四年在TaiwanPlus任職。他提到，一篇正確形容美國總統川普為「被定罪重罪犯」的報導遭不當撤下，成為轉折點。「當時我就開始計畫離開，因為我熟悉並喜愛的那個公共空間，正在消失。」七、八月全台「大罷免」更讓他下定決心。艾永青質疑，這些行動表面上與民進黨切割，以「公民團體」名義操作，卻仍被許多親綠評論者全盤接受。

國民黨立委翁曉玲表示，TaiwanPlus是公務預算在支持，新會期將檢討其績效，若都在當側翼，就不再支持相關預算。

民眾黨立委張啓楷表示，民眾黨團在新會期也會詳加檢討TaiwanPlus的預算，以及過往報導尺度、是否出現言論自由緊縮等現象。

大罷免 TaiwanPlus 言論自由

