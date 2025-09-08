冷眼集／民進黨治國不能只會拚選舉！

造成台灣社會極度對立的大罷免，歷經兩度投票，民意以卅二比○狠摑民進黨耳光。但八二三大敗未滿兩周，民進黨主席賴清德上周三即表示「人事改組已完成」，已將目標瞄準二○二六地方大選，彷彿臉上的掌印已雲淡風輕。

然而，民進黨政府選擇唾面自乾，不願面對大罷免徹底檢討，並不代表社會已撫平傷口，或人民已能夠原諒。

曾任TaiwanPlus編輯部主管的英籍媒體人艾永青（Ed Moon），近日發文批評台灣公共討論走向極端，連家人也因其工作遭到攻擊，促使他在七月舉家返英，結束在台超過十年生活。可見，除了台灣人民以選票反制大罷免，不能認同執政黨操弄「親中／親台」二元對立的有識之士，也選擇「用腳投票」。

即使是艾永青吐露忍痛離台的心聲，網路上竟仍有人痛斥他「實際上是『假新聞自由之名偷渡親中』」。這樣從大罷免延續而來、撕裂人心的對立言論，難道還不夠嚴重？難道是有良心的執政者所樂見？

但賴清德總統迄今沒有對此表達過歉意，也未提出修復對立的方法。大罷免大失敗後，除了民進黨部分人事異動，內閣改組不痛不癢，幾位「仇恨值」最高、且被視為最該為大罷免負責的部會首長，依然不動如山，這算哪門子「人事改組完成」？更別提立院黨團改組還卡在尾大不掉的僵局中。

民進黨急於掙脫大罷免泥淖，外界不難理解，但愈不敢面對，就愈難站起來。近期內，大家看到府院黨風風火火推銷政策，甚至行政院長卓榮泰還沾沾自喜「加碼」台灣永居外籍人士也可領取一萬元現金，但這都只是譁眾取寵的「選舉戰術」。

舉例來說，「新青安」既想拉攏年輕選票，但發現政策出問題踩了煞車，如今又想「打開水龍頭」，反而讓被壓抑的房價又有了蠢蠢欲漲的空間。這種充滿選票思維的政策調整，怎麼會是治國大計？

民進黨真的很會選舉。大罷免搞了一年，台灣社會被搞得烏煙瘴氣，還待休養生息，也有待朝野更多和解與執政者的更多善意，但民進黨不此之圖，三兩下又開始拚選舉。只是，治國不能只會拚選舉，人民更不會希望執政黨只會選舉。

商品推薦